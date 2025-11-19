Người trẻ lên kế hoạch cuối năm với AI trên Galaxy Z Fold7

Phương Nhi, 28 tuổi, xem AI trên Galaxy Z Fold7 như "quân sư" để trò chuyện về đời sống, chuyển hóa ý tưởng thành kế hoạch trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trên Galaxy Z Fold7, công nghệ AI được tích hợp sâu, mở ra cách tiếp cận mới khi điện thoại trở thành công cụ đồng hành, giúp ghi lại và phát triển những ý tưởng xuất hiện bất chợt trong ngày.

Phương Nhi, nhà sáng tạo nội dung tại TP HCM, cho biết sau ba tháng sử dụng Galaxy Z Fold7, cô có xu hướng trò chuyện với AI nhiều hơn, thay vì chỉ dùng các ứng dụng quen thuộc. Việc trao đổi bằng giọng nói tiếng Việt thông qua Gemini Live giúp Nhi hình thành thói quen đặt câu hỏi, ghi chú và thảo luận ngay khi có ý tưởng mới. "Cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn hiểu thói quen của mình, phản hồi nhanh và gợi ý hợp lý", Nhi nói.

AI trên Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung

Trên Galaxy Z Fold7, AI có thể phản hồi dựa trên lịch sử sử dụng, loại nội dung người dùng thường xử lý và ngữ cảnh hiện tại. Khi Nhi muốn bắt đầu lên kế hoạch công việc cho giai đoạn cao điểm cuối năm và 2026 nhưng chưa có định hướng rõ ràng, cô chỉ cần yêu cầu hệ thống đưa ra gợi ý. Từ những thông tin sẵn có trong ghi chú và lịch làm việc, Gemini đề xuất các nhóm mục tiêu, chia nhỏ từng phần việc và tạo bảng kế hoạch trong Samsung Notes.

Theo Nhi, điểm tiện lợi nằm ở khả năng cập nhật liên tục. Khi người dùng nảy ra một ý tưởng mới, chỉ cần nói với AI. Hệ thống sẽ tự điều chỉnh lại bảng kế hoạch, thêm mục tiêu hoặc thay đổi thời gian phù hợp. Các thao tác diễn ra liền mạch giữa trò chuyện, ghi chú, lịch và trình duyệt, không yêu cầu người dùng phải chuyển đổi thủ công giữa các ứng dụng.

Nhi cho biết nhiều tác vụ nhỏ trong ngày cũng được xử lý nhanh hơn. Chẳng hạn, khi cần đặt lịch hẹn, cô chỉ đọc câu lệnh "thêm lịch ăn trưa thứ tư tuần này lúc 12 giờ", AI sẽ tự động đưa thông tin vào Google Calendar. Với những ý tưởng cần ghi nhớ, hệ thống gợi ý lưu thẳng vào Samsung Notes hoặc phân loại để dễ tìm lại sau.

Tương tự, Trung Kiên, 27 tuổi, MC tự do tại Hà Nội, dùng AI trên Galaxy Z Fold7 như công cụ kiểm soát công việc vốn dày đặc vào thời điểm cuối năm. Khối lượng dự án sự kiện tăng lên khiến anh phải di chuyển liên tục giữa các buổi ghi hình và họp kịch bản. "Nếu không ghi lại ngay, nhiều ý tưởng nhỏ sẽ bị bỏ quên", người dùng nói.

Trong những ngày chạy show, Kiên thường nói ngắn với Gemini Live để xử lý các tác vụ tức thời. Khi nhận thông tin từ khách hàng, anh đọc nhanh vài ý chính để AI chuyển thành danh sách công việc hoặc phác thảo kịch bản sơ bộ trong Samsung Notes. Những đoạn hội thoại bị bỏ lỡ trong lúc họp trực tuyến cũng được AI tóm tắt lại, giúp Kiên không phải xem lại toàn bộ video. Người dùng này cũng tận dụng AI để hỗ trợ viết kịch bản MC, gợi ý những điểm nhấn cho buổi dẫn.

Người dùng cho rằng điểm đáng chú ý nhất không nằm ở số lượng tính năng, mà ở cách mọi thứ vận hành không gây gián đoạn. Việc kết nối giữa các ứng dụng trong hệ sinh thái Samsung giúp quá trình lên kế hoạch, tổ chức công việc hay ghi chép sáng tạo trở nên tự nhiên, gần giống như viết tay hoặc trao đổi trực tiếp với một trợ lý cá nhân.

Theo Samsung, ngoài Nhi, Kiên, rất nhiều người dùng trẻ cũng đang tận dụng AI như công cụ để hỗ trợ công việc, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Thế hệ người dùng trẻ đang hình thành một thói quen mới với AI khi chuyển từ tìm kiếm thông tin sang quản lý công việc, lên kế hoạch và tổ chức cuộc sống cá nhân.

Khi các hãng di động đều khai thác AI theo nhiều hướng khác nhau, trải nghiệm trên Galaxy Z Fold7 cho thấy một cách tiếp cận khác. AI được xây dựng như một phần của đời sống thường ngày, hỗ trợ vừa đủ và hòa vào thói quen sử dụng của người dùng. Với những người trẻ làm việc trong môi trường linh hoạt, AI thành công cụ để biến mọi ý tưởng thoáng qua thành kế hoạch rõ ràng, từ đó mở rộng không gian sáng tạo trên chính chiếc điện thoại.

Hoài Phương