Dù có tài chính ổn định, Hân cho rằng tiết kiệm thời điểm này là cần thiết vì con nhỏ, mẹ bầu sau sinh cần nhiều chi phí, nhất là chăm sóc sức khỏe, thăm khám, thuốc men. Chị muốn con được sinh ra ở bệnh viện tốt nhất, có thể tiếp cận dịch vụ cao cấp và lớn lên trong môi trường lành mạnh, an toàn. Hơn nữa những biến cố bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên dự phòng tài chính giúp an tâm hơn.

Hân bắt đầu cùng chồng kẻ bảng tính Ecxel, ghi chi tiết những việc cần làm, những khoản cần chi cho giai đoạn sắp sinh và một năm đầu của con. Từ chỗ không mảy may tiết kiệm, mẹ bầu lên kế hoạch tài chính rõ ràng hơn. Trong đó, mặc định 40% tổng thu nhập sẽ giữ lại để lập khoản dự phòng cho con. Khoản 40% này "bất khả xâm phạm". Cả hai thống nhất không dùng đến trừ khi chi cho em bé sắp chào đời.

"Mỗi lần nghe bác sĩ báo con vẫn khỏe mạnh, xinh xắn là thấy xúc động. Tôi không còn nghĩ cho mình mà chỉ muốn con sinh ra và lớn lên bình an, gia đình hạnh phúc", Hân tâm sự.

Mới kết hôn, cuộc sống của cô gái trẻ không có quá nhiều xáo trộn, thậm chí có phần thoải mái hơn khi chồng chủ động chăm sóc từng việc nhỏ nhất trong gia đình. Hân cho rằng mình may mắn khi kết hôn với người tâm lý, chu đáo và giàu tình cảm. Những thói quen, sở thích cá nhân được tôn trọng cộng với thu nhập ổn định từ cả hai khiến 9x cảm nhận hôn nhân một cách nhẹ nhàng, không "sóng gió" như những bộ phim thường xem hay cách bạn bè tưởng tượng.

Báo cáo này phần nào đúng với Ngọc Hân. Với mong muốn con khỏe mạnh, mẹ an toàn, gia đình hạnh phúc, không vướng gánh nặng tài chính, gần đây chị quyết định sử dụng giải pháp bảo hiểm nhân thọ. Sản phẩm chị chọn là "Mặt trời bé con" - gói chuyên biệt dành cho gia đình nhỏ do Sun Life và Con Cưng hợp tác ra mắt với chi phí tham gia từ 50.000 đồng một ngày.

Tại Việt Nam, báo cáo về tâm lý người tiêu dùng Việt Nam 2024 của ACSS cho thấy Gen Z đang có xu hướng tăng số tiền tiết kiệm so với năm 2023. 42% người cho biết sẽ dành ra khoản tiết kiệm thuộc thế hệ này. Ngoài ra, với những người sẵn sàng chi tiêu, 42% cho biết sẽ đầu tư vào giáo dục và con cái, 33% chi tiêu cho sức khỏe.

Mẹ bầu cho biết đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định chi tiền vào bảo hiểm. Ưu tiên của gia đình là sản phẩm linh hoạt, có thể bảo vệ cùng lúc nhiều thành viên trên cùng hợp đồng, có mức chi trả cao vì cả mẹ và bé thường xuyên phải thăm khám, chăm sóc sức khỏe.

Hân cho rằng quyền lợi khi tham gia gói rất lớn cùng ưu điểm là chi trả nhanh gọn, minh bạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình. Chẳng hạn, mẹ bầu từng nhận chi trả thăm khám chấn thương mô mềm chỉ sau bốn ngày. "Ngày 23/9 tôi nộp đầy đủ hóa đơn khám và thuốc điều trị với tổng số tiền gần 500.000 đồng.. Chỉ sau 4 ngày, tôi đã nhận được thông báo từ Sun Life đồng ý và chi trả"m Hân chia sẻ. .

Bảo hiểm cũng là kênh được chị Khánh Trang lựa chọn từ lúc sinh con đầu năm 2019. Tuy nhiên, thời điểm đó, sản phẩm chị lựa chọn chỉ đơn thuần bảo vệ sức khỏe cho con. Năm nay, nữ nhân viên văn phòng sinh bé thứ hai. Chị mong muốn có nhiều quyền lợi bảo vệ hơn, không chỉ cho riêng con nhỏ mà còn thêm các thành viên gia đình.

Chị Trang cho biết "an tâm sống" là cảm giác cả gia đình có được khi chọn dùng sản phẩm. An tâm đầu tiên là về sức khỏe khi các thành viên được bảo vệ, hỗ trợ chi trả khám chữa bệnh, nhất là với con nhỏ. An tâm tiếp theo là về mặt tài chính khi bảo hiểm giúp gia đình vững vàng, kể cả khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Cuối cùng, theo chị, sản phẩm giúp vững tin về tương lai khi tiết tích lũy qua hợp đồng bảo hiểm sẽ là nguồn lực giúp con cái xây dựng hành trình sự nghiệp khi khôn lớn.