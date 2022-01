Người trẻ hiện đại coi trọng chất lượng môi trường sống

Tại Masteri Centre Point, các giá trị mà nhà phát triển hướng tới có nhiều điểm tương đồng với xu hướng chọn phong cách sống của thế hệ trẻ.

Không gian sống xanh chinh phục người trẻ thành đạt

Cùng với sự thay đổi lớn về quan điểm sống, thế hệ trẻ hiện nay không coi sự tăng trưởng giá trị bất động sản là yếu tố quan trọng nhất chi phối quyết định chọn nhà, mà họ chú trọng vào nhiều yếu tố khác như: hệ thống tiện ích, chất lượng môi trường sống, tiện nghi nội thất...

Đó là lý do mà khi ghé thăm nhà mẫu của dự án Masteri Centre Point (TP Thủ Đức), nữ doanh nhân 9X Helly Tống cũng như gia đình nghệ sĩ Hoàng Bách đã có ấn tượng đậm nét về không gian sống tại dự án nằm ở tâm điểm khu Đông TP HCM này.

Không gian xanh mát giúp cư dân được tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh tại Masteri Centre Point. Ảnh: Masterise Homes

Theo cảm nhận của Helly Tống, từ kiến trúc đến nội thất tại Masteri Centre Point đều toát lên sự mới lạ, với các mảng xanh bố trí hài hòa cùng với sự xếp đặt các tiện ích thiên về hoạt động và rèn luyện như hồ bơi phi thuyền, thác tràn jacuzzi, khu đọc sách thư giãn ngoài trời... được bố trí ngay trong khuôn viên dự án, mang ý nghĩa về một cuộc sống khỏe mạnh, bình yên và tràn ngập hứng khởi.

Cũng là những người trẻ, vợ chồng nam ca sĩ Hoàng Bách lại ấn tượng nhất khu thể thao thực tế ảo Virtual Sports với nhiều tính năng hiện đại. Vốn là một người yêu thích thể thao, ca sĩ Hoàng Bách rất thích thú khi lần đầu được trải nghiệm mô hình này, toàn bộ khu thực tế ảo được trang bị kỹ lưỡng từ lắp đặt cho tới đội ngũ chuyên viên chu đáo nhằm mang đến cho người chơi những trải nghiệm chân thật.

Gia đình ca sĩ Hoàng Bách trải nghiệm chơi golf tại khu thể thao thực tế ảo Virtual Sports. Ảnh: Masterise Homes

"Rất khó để vừa có thể đảm bảo sự vận hành tốt cũng như mang lại trải nghiệm rèn luyện sức khỏe cho cư dân. Đây là điều mà ít dự án có được", nam ca sĩ đánh giá.

Bên cạnh đó, chị Thanh Thảo – vợ ca sĩ Hoàng Bách quan tâm đến môi trường sống xanh với 70% diện tích dành cho mảng xanh là điều khiến chị Thảo bị chinh phục ở lần đầu trải nghiệm. Chị mong muốn các con mình được hưởng thụ một cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng nhất. Vậy nên khi đến trải nghiệm nhà mẫu dự án Masteri Centre Point, chị Thảo tỏ ra rất hào hứng.

Nhà là không gian tiện nghi và phải có phong cách

Đối với thế hệ trẻ hiện đại, ngôi nhà còn được coi như một "tuyên ngôn về phong cách", thể hiện gu thẩm mỹ, lối sống riêng của chủ nhân. Nói như Helly Tống thì ngôi nhà là nơi mình thuộc về, cảm nhận và hiểu được chính mình, được sống được trải nghiệm và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

"Một ngôi nhà lý tưởng không chỉ mang lại sự tiện nghi, an toàn mà còn có thể tự hào khi giới thiệu cùng bạn bè", Helly Tống chia sẻ.

Tại Masteri Centre Point, mỗi căn hộ đều là sự kết hợp ăn ý giữa tính thẩm mỹ và công năng, đảm bảo tối ưu hiệu quả thiết kế cũng như diện tích tiếp xúc giữa không gian bên trong và bên ngoài, giúp tạo nên các khoảng không gian thoáng đãng, đón nắng và gió trời trực tiếp. Ngoài ra, hệ cửa kính có chiều cao sát trần giúp tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên vào căn hộ.

Khi bàn giao đến khách hàng, các căn hộ Masteri Centre Point đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị nội thất cao cấp của những thương hiệu nổi tiếng như Hafele, Daikin, Kohler... mang đến cuộc sống tiện nghi, sang trọng.

Helly Tống ấn tượng với không gian sống tiện nghi và sang trọng tại Masteri Centre Point. Ảnh: Masterise Homes

Ngoài ra, thấu hiểu sự bận rộn và nhu cầu của người trẻ về một ngôi nhà, sự thuận tiện cũng được đặt lên hàng đầu tại không gian sống của cư dân Masteri Centre Point. Ngoài tiện ích chung của đại đô thị Grand Park, thì 24 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân dự án với khu vực sinh hoạt công cộng ngoài trời, trung tâm thương mại và chuỗi shophouse cùng hệ thống trường học các cấp, cũng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ sống, làm việc, hưởng thụ, đặc biệt tiện lợi cho gia đình trẻ có con nhỏ.

Cuộc sống an yên giữa không gian giàu trải nghiệm

"Dù ở đâu chăng nữa thì tổ ấm vẫn là nơi mình an tâm và muốn gắn bó dài lâu", ca sĩ Hoàng Bách cho biết. Xuất phát từ mong muốn thực tế đó, tại Masteri Centre Point, các hệ thống tiện ích kép về an ninh 2 lớp cũng như dịch vụ quản lý và bảo toàn bất động sản chuẩn quốc tế, 24/7 giúp mỗi cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Ông Julian Wyatt – Giám đốc điều hành Masterise Property Management chia sẻ về "Sống an yên" cùng Helly Tống tại nhà mẫu Masteri Centre Point. Ảnh: Masterise Homes

Vợ chồng Hoàng Bách, Helly Tống đều là những người trẻ, đại diện cho thế hệ cư dân thành đạt sống giữa các đô thị lớn. Giữa rất nhiều dự án hiện có trên thị trường, họ tin tưởng vào các giá trị sống mà nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes mang lại, vì cảm thấy tương đồng với quan điểm "kiến tạo nên một cộng đồng sống văn minh, đẳng cấp".

Hoàng Bách và cả Helly đều tin rằng những hệ giá trị thực sự khác biệt tại dự án Masteri Centre Point sẽ giúp các cư dân được trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống mong muốn và tự tin thể hiện tuyên ngôn phong cách thông qua không gian sống đẳng cấp quốc tế.

