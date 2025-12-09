Người trẻ Hàn trở thành nạn nhân của bão giá nhà

Rời căn hộ tiện nghi về lại goshiwon (phòng trọ hộp diêm), Kim, 31 tuổi, là đại diện của làn sóng người trẻ Hàn Quốc đang bị bão giá nhà đẩy vào đường cùng.

"Biết goshiwon kém tiện nghi hơn căn hộ studio, nhưng tôi không thể gồng gánh nổi tiền thuê nhà tăng mỗi ngày", nữ nhân viên văn phòng tại Seoul nói.

Với Kim, quay lại khu nhà trọ chật chội dùng chung nhà vệ sinh là lựa chọn duy nhất lúc này.

Một căn phòng dạng goshiwon ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Số liệu từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho thấy năm 2024, tỷ lệ hộ gia đình trẻ (19-34 tuổi) sống trong các cơ sở "phi nhà ở" đã tăng lên mức 5,3%.

"Phi nhà ở" là khái niệm chỉ những nơi không thiết kế để định cư lâu dài như goshiwon, nhà kính nông nghiệp, lán trại hoặc container. Tỷ lệ người trẻ phải sống chui rúc tại đây hiện cao gấp đôi mức trung bình (2,2%). Con số 5,3% cũng đánh dấu sự quay lại mức đỉnh năm 2017, xóa bỏ mọi nỗ lực cải thiện nhà ở giai đoạn 2018-2021.

Kang Mi-na, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS), nhận định xu hướng này tỷ lệ thuận với dòng người trẻ đổ về vùng thủ đô. Bất chấp chi phí đắt đỏ, gần 54% dân số trẻ cả nước vẫn tập trung tại Seoul, Incheon và Gyeonggi để tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, thị trường nhà ở tại Seoul đang khắc nghiệt chưa từng thấy. Giá thuê theo hình thức Jeonse (đặt cọc trọn gói một lần) tăng liên tiếp 40 tuần khiến nguồn cung khan hiếm. Buộc phải chuyển sang thuê trả tiền hàng tháng, người trẻ Seoul gánh mức phí trung bình 896.000 won (khoảng 15,5 triệu đồng) mỗi tháng, chiếm 1/4 thu nhập.

Cánh cửa sở hữu nhà cũng gần như khép lại. Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập (PIR) tại Seoul đã đạt mức 13,9 năm. Về lý thuyết, một người dân phải tiết kiệm 100% tiền lương trong gần 14 năm mới đủ tiền mua một căn nhà tại thủ đô, cao gấp đôi mức trung bình cả nước.

Hệ quả là tỷ lệ sở hữu nhà của nhóm độ tuổi 30 tại Seoul đã giảm xuống còn 25,8%, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê.

Những "ngôi nhà không dành để ở" trở thành nơi trú ngụ bắt buộc của một thế hệ mắc kẹt giữa giấc mơ đô thị và thực tế túi tiền.

Nhật Minh (Theo Koreatimes/Koreaherald)