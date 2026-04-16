Người trẻ gửi đồ trước để giảm tải hành lý dịp nghỉ lễ dài

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, nhiều người lựa chọn gửi trước đồ về quê thay vì mang theo để thuận tiện quá trình di chuyển đường dài.

Năm nay, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) nối tiếp kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 và các ngày cuối tuần, giúp nhiều người có thể kéo dài kỳ nghỉ tới 9 ngày. Nhu cầu di chuyển liên tỉnh tăng cao khiến nhiều người trẻ chọn gửi đồ về quê trước, thay vì mang theo nhiều hành lý suốt hành trình.

Thực tế, các kỳ nghỉ dài thường đi kèm áp lực di chuyển lớn tại đô thị. Việc đi lại bằng xe khách, tàu hỏa hay máy bay trong cao điểm khiến hành lý trở thành yếu tố gây bất tiện. Với những chuyến đi dài ngày, khối lượng đồ mang theo tăng lên, từ quần áo, vật dụng cá nhân đến quà biếu gia đình.

Kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày làm gia tăng nhu cầu di chuyển. Ảnh: J&T Express

Anh Minh Nhựt (TP HCM) cho biết, nghỉ dài ngày nên anh mang nhiều đồ. Trước đây đi xe lúc nào cũng lỉnh kỉnh, khá mệt. Gần đây anh thử gửi trước quần áo và một số đồ về quê, lúc di chuyển chỉ mang theo balo, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh Nhân, shipper J&T Express tại TP HCM chia sẻ, nhu cầu gửi đồ cá nhân không chỉ dừng lại ở quà biếu. Hiện nay, nhiều người có xu hướng gửi trước cả những vật dụng phục vụ sinh hoạt như quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân hoặc các món đồ cồng kềnh khó mang theo khi di chuyển xa.

Nhiều người chọn gửi quà, hành lý trước cho đơn vị vận chuyển để nhẹ gánh di chuyển. Ảnh: J&T Express

Sự thay đổi trong hành vi này kéo theo kỳ vọng khác về dịch vụ, đặc biệt với nhóm khách hàng cá nhân không sử dụng thường xuyên. Trong bối cảnh đó, các nền tảng số hóa đóng vai trò như một "trợ lý gửi đồ cá nhân".

Đầu tháng ba, thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express ra mắt ứng dụng gửi hàng dành riêng cho khách hàng cá nhân. Người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình trên điện thoại, từ tạo đơn, nhập thông tin đến theo dõi hành trình.

Chị Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết: "Mỗi dịp nghỉ dài ngày, tôi thường gửi đồ về quê trước để giảm bớt hành lý mang theo. Việc tạo đơn ngay trên điện thoại và có người đến lấy cũng khá tiện, không cần ra bưu cục".

Shipper J&T Express giao hàng tận nơi cho khách. Ảnh: J&T Express

Ở góc độ trải nghiệm, yếu tố minh bạch và khả năng kiểm soát đóng vai trò quan trọng, nhất là trong thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao. Việc hiển thị rõ chi phí trước khi xác nhận đơn và khả năng theo dõi hành trình theo thời gian thực giúp người dùng yên tâm hơn khi gửi đồ. Bên cạnh đó, tính năng quản lý tập trung các đơn hàng theo số điện thoại giúp đơn giản hóa việc tra cứu, hạn chế thao tác nhập lại thông tin - điều hữu ích khi có nhiều đơn phát sinh cùng lúc.

Từ góc nhìn người dùng, việc gửi đồ trước giúp giảm tải hành lý, đồng thời khiến trải nghiệm di chuyển nhẹ nhàng hơn khi không còn lo lắng về việc mang vác hay sắp xếp đồ đạc.

Dây chuyền vận hành hiện tại của J&T Express. Ảnh: J&T Express

Nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm, J&T Express hiện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới. Theo đó, người dùng lần đầu tải ứng dụng và đăng ký tài khoản sẽ nhận voucher trị giá 50.000 đồng cước phí vận chuyển. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/4.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, gửi đồ trước là một cách tiếp cận mới giúp tối ưu việc chuẩn bị hành lý và trải nghiệm di chuyển. Theo đại diện J&T Express, với sự hỗ trợ của các nền tảng số, việc gửi hàng dần trở thành một phần quen thuộc trong kế hoạch về quê, thay vì là bước phát sinh như trước.

(Nguồn: J&T Express)