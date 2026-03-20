Người trẻ đu trend 'gặp lại mình 10 năm trước'

Bằng các video đối thoại với chính mình 10 năm trước, nhiều người trẻ đang nhìn lại hành trình trưởng thành, tự chữa lành tổn thương và định hướng tương lai.

Trong tuần qua, trào lưu làm video "gặp lại mình 10 năm trước" thu hút nghìn người tham gia trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ tính riêng trên TikTok, hashtag #gaplaiminh10namtruoc và #10namnhinlai đã thu hút hơn 150 triệu lượt xem cùng gần 20.000 video hưởng ứng sau chưa đầy hai tuần xuất hiện.

Điểm chung của các video là người dùng sử dụng kỹ thuật hóa trang "ngược dòng thời gian" hoặc dựng song song hai phiên bản quá khứ – hiện tại, tạo thành một cuộc đối thoại giả định kể lại hành trình một thập kỷ của bản thân.

Trong một video lọt top thịnh hành với hơn 6 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ, Ngọc Anh (24 tuổi, quê Nghệ An) hóa thân thành hai phiên bản: cậu bé 14 tuổi năm 2016 và cô gái ở hiện tại. Cuộc đối thoại mở ra bằng câu hỏi ngây ngô từ quá khứ: "10 năm sau em thành con gái thật hả chị?". Ở phiên bản hiện tại, Ngọc Anh thông báo đã hoàn thành ca phẫu thuật chuyển giới vào năm 2025.

Cô kể bắt đầu tự lập từ năm 20 tuổi để gom tiền sang Thái Lan phẫu thuật. Ngọc Anh cũng giấu bố mẹ, bỏ ngang ngành công nghệ thông tin để thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh nhằm thỏa mãn ước mơ làm diễn viên. "Em rất hạnh phúc. Không phải vì cuộc sống dễ dàng, mà vì em được sống là chính mình", cô nhắn nhủ phiên bản tuổi 14. Video của Ngọc Anh sau đó còn thu hút hơn 1.200 bình luận.

Ngọc Anh làm video đối thoại với mình sau 10 năm. Video: Balannghean0611

Cũng chọn cách đối diện quá khứ, Chu Trang Anh, 24 tuổi, Hà Nội kể với chính mình của 10 năm trước việc bố đã rời bỏ gia đình khi cô học lớp 12. Hiện tại, mẹ cô đã tìm được hạnh phúc mới và người bố dượng yêu thương cả ba chị em. Nếu phiên bản 10 năm trước luôn tự ti về ngoại hình lẫn hoàn cảnh, Trang Anh của hiện tại đã trở thành một nhà sáng tạo nội dung và thay mẹ thực hiện ước mơ làm báo.

Từng rơi vào trầm cảm vì áp lực, cô nhắn nhủ bản thân trong quá khứ: "Chỉ cần ngoan ngoãn, cố gắng không ngừng tiến về phía trước, ước mơ sẽ thành hiện thực".

Video được Trang Anh hoàn thành trong 40 phút với mục đích lưu giữ kỷ niệm, không ngờ thu hút gần 10 triệu lượt xem và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Chu Trang Anh thực hiện video đối thoại với mình 10 năm sau. Video nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được "trái ngọt" khi nhìn lại một thập kỷ trong cuộc đời mình. Sau 10 năm, Vũ Hồng Phong, 24 tuổi, ở Thái Nguyên vẫn sống trong phòng trọ 500.000 đồng mỗi tháng và chật vật mưu sinh. Anh thừa nhận bản thân hiện gánh chịu thất bại do từng ỷ lại vào gia đình.

Nhìn cảnh mẹ phải uống thuốc đều đặn còn bố mắc ung thư, Phong ngậm ngùi nói với phiên bản 10 năm trước: "Đi chơi ít thôi, ở nhà với bố mẹ nhiều vào. Giờ tao muốn về với bố mẹ nhiều cũng không được". Đoạn video tự sự chân thật giúp anh nhận được hàng nghìn lời động viên từ người lạ.

Phong chia sẻ về bản thân sau 10 năm qua video đối thoại với chính mình. Video: Phongthaydoi.02

Quan sát xu hướng này, chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo, Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam, nhận định mỗi video là một lát cắt của sự phát triển cá nhân. Có những clip mang màu sắc hài hước, đặt cạnh hai phiên bản "ngày ấy - bây giờ", nhưng ẩn sau là thông điệp: ai cũng thay đổi và hành trình đó bắt đầu từ một phiên bản chưa hoàn hảo. Một số khác khơi gợi niềm tin vào tương lai, với hình ảnh người trẻ "tay trắng" nhưng dám nghĩ, dám làm và đạt được thành tựu sau nhiều năm.

Ngược lại, không ít video phản ánh thực tế khắc nghiệt khi nỗ lực chưa chắc mang lại kết quả như mong muốn hoặc đặt ra những câu hỏi cốt lõi về bản thân. "Những video trên phản ánh một chuyển động nội tâm rõ rệt khi người trẻ bắt đầu quay về đối diện với chính mình", bà nói.

Theo bà Thảo, xu hướng này có sức hút vì chạm đến nhu cầu tâm lý căn bản của con người: muốn hiểu mình, chữa lành tổn thương và tìm kiếm sự công nhận.

Dưới góc độ trị liệu, việc đặt "tôi hiện tại" và "tôi quá khứ" vào cùng một khung hình tạo ra khoảng cách tâm lý an toàn. Điều này giúp mỗi người nhìn nhận lại trải nghiệm cũ, "tái mã hóa" ký ức và xem thất bại như một phần tất yếu của sự trưởng thành. "Những video trên phản ánh một chuyển động nội tâm rõ rệt khi người trẻ bắt đầu quay về đối diện với chính mình", bà Thảo nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Lê Minh Huân, Trung tâm Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục An Nhiên, TP HCM cho rằng đây không đơn thuần là một xu hướng nhất thời. Nó mang giá trị tương tự việc viết thư cho chính mình hay đọc lại nhật ký. "Cuộc hội ngộ này có thể thức tỉnh mỗi người về con đường đã chọn, giúp họ chậm lại để đi xa hơn", ông phân tích.

Huyền Trân, 30 tuổi, là một ví dụ. Từ một cô gái bỏ học giữa chừng, cô đã vươn lên hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Hàn Quốc và chuẩn bị lên tiến sĩ. Nếu ở tuổi 20, cô từng đo đếm thành công bằng những thước đo vật chất, thì hiện tại, Trân nhận ra giá trị lớn nhất là tìm thấy niềm vui từ sự nỗ lực mỗi ngày.

Nhìn lại hành trình của bản thân và người xung quanh, cô cho rằng mỗi người có một tốc độ riêng. Chỉ cần mình đang nỗ lực từng ngày, nghĩa là mình đang tiến lên.

Dù mang lại nhiều giá trị tích cực, các chuyên gia lưu ý người tham gia không nên lý tưởng hóa quá khứ hoặc sa đà vào việc tự trách cứ bản thân để tránh mắc kẹt trong tổn thương cũ.

"Điều quan trọng không phải là nói chuyện với quá khứ, mà là hiểu, chấp nhận và tích hợp nó như một phần của hành trình trưởng thành", chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo nhấn mạnh.

"Mọi trải nghiệm đều có nguyên do. Sự chấp nhận và bình tâm sẽ giúp mỗi người bồi đắp bản lĩnh, xây dựng tinh thần vững vàng hơn trong hiện tại'', ông Lê Minh Huân nhấn mạnh.

Phạm Nga