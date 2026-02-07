Người trẻ đổ đến check in diện mạo mới chợ Bến Thành

Sau hơn hai tuần thi công, chợ Bến Thành hoàn thành chỉnh trang, mang diện mạo mới trước Tết. Chợ được sơn mới tường, mái nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí.

Các khu vực Hồ Con Rùa, công trình công cộng, tòa nhà, chung cư trên các đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Lợi, Đồng Khởi cũng được UBND TP HCM yêu cầu chỉnh trang, hoàn thành trước ngày 10/2 (23 tháng chạp).