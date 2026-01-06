Người trẻ đi bar lúc bình minh

Thay vì tiệc tùng thâu đêm với rượu mạnh, người trẻ tại Seoul, London hay Toronto đang chuyển sang trào lưu đi "club" lúc 5h sáng, uống cà phê và khiêu vũ để nạp năng lượng.

Sáng thứ 7 cuối tháng 10/2025, Park Jihyun, 29 tuổi, ở Seoul (Hàn Quốc) thức dậy lúc 5h30. Thay vì váy ngắn và giày cao gót, cô mặc đồ tập, xỏ giày thể thao, chạy bộ 8 km đến điểm tiệc tùng tại quận Yongsan-gu.

Park là thành viên của "Coffee Rave" - sự kiện do Câu lạc bộ Cà phê sáng Seoul (SMCC) tổ chức. Ra mắt từ tháng 5/2025, mô hình này nhanh chóng thu hút hàng trăm người rời giường lúc bình minh để khiêu vũ.

Sự kiện Coffee Rave của Seoul Morning Coffee Club (Hàn Quốc) thu hút hàng trăm người tham dự. Họ là những người yêu thích khiêu vũ và âm nhạc nhưng không muốn uống rượu. Ảnh: Keun

Với giá vé 20.000 won (khoảng 370.000 đồng), người tham gia xếp hàng từ 7h sáng. Khi DJ chơi nhạc lúc 8h, đám đông bắt đầu nhảy múa dưới ánh sáng ban ngày, trên tay là Americano đá hoặc matcha thay vì cocktail hay bia. "Dù sáng sớm và không có rượu, ai nấy đều phấn chấn bắt đầu ngày mới", Park Jae-hyun, người sáng lập SMCC nói.

Mô hình "tiệc tỉnh táo" (sober rave) từng được các tổ chức như Daybreaker (New York) hay Morning Gloryville (London) duy trì hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, xu hướng này gần đây bùng nổ trở lại và lan rộng đến các tiệm bánh, quán cà phê từ Brisbane (Australia), Mumbai (Ấn Độ) đến Paris (Pháp). Đây là nơi quy tụ của Gen Z và Millennials - những thế hệ ngày càng ưu tiên giấc ngủ và sức khỏe tâm thần.

Những buổi đi club không uống rượu của người trẻ diễn ra ở những địa điểm bất ngờ, bao gồm cả tiệm bánh. Hình ảnh trên ghi lại một khoảnh khắc vui vẻ tại một buổi "Bakery Session" ở Paris. Ảnh: Laura Hucheloup

Tại Pháp, DJ Alexis Duvivier (nghệ danh Aazar) khởi xướng mô hình "rave tiệm bánh". Năm 2019, hình ảnh anh chơi nhạc bên những khay bánh baguette đầy ắp từng gây bão mạng xã hội.

Hơn cả giải trí, phong trào này được xem là "thuốc giải" cho áp lực xã hội hiện đại. Tại Hàn Quốc, nơi văn hóa làm việc khắc nghiệt và tỷ lệ trầm cảm cao, giới trẻ tìm đến đây để xả stress lành mạnh. Park Jihyun cho biết những buổi tiệc cà phê giúp người hướng nội như cô thoát khỏi vỏ bọc và tìm thấy cộng đồng "người dậy sớm" - nhóm vốn lạc lõng giữa văn hóa nhậu nhẹt về đêm.

Câu chuyện tương tự diễn ra tại Anh. DJ Vishal Kamle (31 tuổi) ở London bắt đầu đưa tiệc không cồn vào các quán cà phê vì không còn muốn thức trắng đêm. Báo cáo tiêu dùng năm 2025 tại Anh cho thấy 61% người trẻ 18-30 tuổi hạn chế đi chơi đêm do áp lực tài chính và lo ngại an toàn.

"Mọi người đang khao khát những kết nối chân thật sau thời gian dài chịu đựng lo âu xã hội", Matthew Campoli, đồng sáng lập The Coffee Party tại Toronto (Canada) nhận định.

Người trẻ Hàn Quốc từ chối tiệc tùng thâu đêm, ưu tiên tham gia các câu lạc bộ chạy, mong muốn giao lưu với bạn bè và đồng nghiệp mà không cần đến rượu, bia. Ảnh: Keun

Thực tế, những kết nối này mang lại giá trị thật. Franklin Vaz (33 tuổi) đã gặp bạn gái hiện tại khi xếp hàng chờ đồ uống tại một sự kiện. Điểm chung của họ là yêu chạy bộ và lối sống sạch.

Buổi hẹn đầu tiên của cả hai diễn ra hai ngày sau đó, bằng một cuộc chạy marathon 21 km.

Minh Phương (Theo CNN)