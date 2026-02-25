Người trẻ chuộng trang sức 'vừa làm đẹp, vừa tích sản' ngày Thần Tài

Nhiều người trẻ sắm dây chuyền, khuyên tai hay charm vàng 24K để biến hóa phong cách thời trang và tích trữ trước thềm vía Thần Tài 2026.

Ngày 25/2 (mùng 9 Tết), thị trường vàng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi mua sắm, nhất là ở nhóm khách trẻ. Theo chủ một tiệm kim hoàn ở phường Tân Thuận, TP HCM, mấy ngày qua, nơi đây đón lượng lớn khách từ 24 đến 30 tuổi, đa số quan tâm trang sức như dây chuyền, khuyên tai hay charm vàng.

"Trước đây, vàng được xem là tài sản cất giữ, nay Gen Z ưu tiên các dòng nữ trang mang ý nghĩa may mắn, phù hợp làm quà tặng đầu năm mà vẫn đảm bảo giá trị tích sản lâu dài", chủ tiệm này nói.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Minh Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP HCM) rủ đồng nghiệp ghé cửa hàng PNJ sắm trang sức vàng 24K. Chị cho biết học thói quen "mua vàng dịp Thần Tài" của ông bà, bố mẹ từ xưa đến nay. "Gia đình tôi hy vọng đón 'tài lộc' về nhà đầu năm, cả năm mỗi thành viên sẽ có tài chính vững vàng hơn và công việc thăng tiến", Minh Anh lý giải.

Người dân, nhất là giới trẻ, bắt đầu mua nữ trang dịp Thần Tài từ ngày mùng 9 Tết. Ảnh: Tấn Kiệt

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, người tiêu dùng không khỏi đắn đo khi chuẩn bị mua sắm dịp vía Thần Tài. Theo ghi nhận ở nhiều tiệm vàng, giới trẻ có xu hướng chọn charm vàng 24K với trọng lượng vàng vừa phải, khoảng 0,1-0,3 chỉ.

Sau khi tìm hiểu thị trường và ghé qua ba tiệm kim hoàn ở TP HCM, anh Hoàng Nam (29 tuổi, kinh doanh tự do) nhận xét năm nay đa dạng dòng trang sức, có nhiều món vừa túi tiền của anh lẫn Gen Z. Anh quan niệm: "Mua nữ trang tặng người thương và làm tài sản để dành cũng là cách tiết kiệm".

Tương tự, chị Lan Hương (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết thay vì mua vàng miếng như những năm trước, chị chọn nhẫn trơn 0,5 chỉ để "dễ đeo hàng ngày và linh hoạt tài chính". Theo chị, mức giá cao khiến người mua cân nhắc kỹ hơn, ưu tiên sản phẩm có tính ứng dụng thay vì chỉ mang ý nghĩa tích trữ.

Trong khi ấy, anh Quang Minh (32 tuổi, kỹ sư công nghệ) lên kế hoạch từ sớm, dành một khoản cố định để mua trang sức vàng ngày Thần Tài. "Giá có thể lên xuống nhưng mình mua trong khả năng cho phép. Quan trọng là giữ thói quen tích lũy mỗi năm một ít", anh nói.

PNJ tung nhiều mẫu vòng tay dịp đầu năm. Ảnh: Tấn Kiệt

Theo đại diện PNJ, với nhiều người, trang sức ngày Thần Tài dần trở thành món phụ kiện không thể thiếu để định hình phong cách (Lifestyle) cá nhân. Bước vào năm Bính Ngọ, Gen Z ưu tiên sản phẩm dáng dấp "ngựa vàng" vì thích thiết kế hiện đại kết hợp biểu tượng đáng yêu.

Với danh mục trang sức đa dạng như vàng 24K Turning Gold, Blindbox 24K Mã tiến đắc lộc, MiniGold, charm vàng 24K, vàng kỷ niệm 999.9..., PNJ ghi nhận lượng khách lớn đổ về "rước lộc" đầu năm.

Khách sắm nữ trang vàng với mục đích làm đẹp và tích sản. Ảnh: Tấn Kiệt

Thần Tài 2026 không chỉ là dịp mua sắm trang sức cao điểm đầu năm, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng gắn liền với phong cách sống hiện đại (Lifestyle).

Hiếu Châu