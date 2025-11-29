Người trẻ chọn thuê căn hộ 'dùng thử' trước khi mua

TP HCMThay vì xuống tiền ngay, nhiều người trẻ chọn cách thuê căn hộ để trải nghiệm không gian sống, dịch vụ quản lý và tiện ích trước khi quyết định mua.

Chị Mai Huệ, 28 tuổi, làm trong lĩnh vực marketing tại TP HCM, cho biết từng dự định vay ngân hàng để mua căn hộ 2 phòng ngủ ở khu Đông thành phố. Tuy nhiên, sau khi tính toán chi phí và nghe bạn bè khuyên, chị chọn thuê một căn hộ ngay trong tòa nhà này 6 tháng để "trải nghiệm cuộc sống thật". Thời gian này, chị phát hiện dịch vụ quản lý chưa chuyên nghiệp, phí bảo trì cao, hành lang ồn ào và cư dân phức tạp.

"Ban quản lý không chuyên nghiệp, cũng không để tâm khiến cư dân thường xuyên xảy ra tranh chấp, nếu tôi mua ngay từ đầu, chắc chắn sẽ hối tiếc", chị nói.

Anh Vũ Hoàng, 34 tuổi, nhân viên ngân hàng tại phường Bến Thành, kể anh từng nhắm đến một dự án cao cấp ở phường An Bình (TP Thủ Đức cũ). Thay vì mua ngay, anh chọn thuê một căn hộ 2 phòng ngủ trong dự án, ở thử nửa năm. Thời gian trải nghiệm giúp anh nhận thấy dịch vụ quản lý vận hành ổn định, cộng đồng cư dân văn minh và hạ tầng nội khu đáp ứng tốt nhu cầu. Tuyến đường vào dự án ít xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hơn so với nhiều phản ánh trên mạng trước đó. Sau khi ở thử, anh quyết định mua.

Một trường hợp khác là chị Hồng Nhung, 27 tuổi, làm thiết kế đồ họa, đang thuê căn hộ ở quận 7, cũng cân nhắc sẽ mua lại căn này nếu thương lượng được giá với chủ nhà.

Chị cho biết đã thuê ở đây được một năm, không gian sống xanh, tiện ích hồ bơi, phòng gym và cộng đồng cư dân trẻ trung, cởi mở. "Tôi thấy việc thuê trước khi mua là một khoản đầu tư khôn ngoan, số tiền thuê coi như là chi phí để có trải nghiệm thực tế", chị nói.

Khách hàng tham quan một dự án tại TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Theo chia sẻ từ nhiều đơn vị quản lý bất động sản, việc "thuê để trải nghiệm" ngày càng phổ biến trong bối cảnh giá căn hộ tăng cao, nguồn cung khan hiếm, và người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gắn bó dài hạn. Báo cáo từ CBRE Việt Nam cho thấy, giá căn hộ TP HCM trung bình đã tăng hơn 50% trong vòng 5 năm, hiện trên 86 triệu đồng mỗi m2 khiến nhóm khách hàng trẻ khó tiếp cận nếu không vay nợ. Trong khi đó, chi phí thuê chỉ chiếm một phần nhỏ, giúp họ có cơ hội "dùng thử" để kiểm tra chất lượng thực tế trước khi bỏ ra khoản tài chính lớn mua ở.

Ông Trần Hoàng, Giám đốc Công ty tư vấn bất động sản Gia Phúc Land, đánh giá lợi ích rõ rệt nhất của việc thuê để ở là giảm rủi ro mua phải căn hộ kém chất lượng hoặc không phù hợp môi trường sống. Người thuê có thời gian quan sát toàn diện, từ hệ thống thang máy, bãi giữ xe, đến vấn đề an ninh, tiếng ồn, môi trường xung quanh. Đây là những trải nghiệm thực tế mà khi chỉ đi xem nhà hay nghe giới thiệu sẽ khó nhận ra. "Việc thuê trước cho phép họ kiểm chứng thay vì chỉ dựa vào hình ảnh quảng cáo hay lời giới thiệu từ môi giới", ông Hoàng nhận xét.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết tâm lý mua căn hộ của người trẻ đã thay đổi rõ rệt. Thay vì vội vàng xuống tiền vì lo giá tăng hay tin vào quảng cáo, họ ưu tiên thuê để trải nghiệm trước. Việc ở thử giúp người mua đánh giá môi trường sống, chất lượng vận hành, cộng đồng cư dân và mức độ đáp ứng nhu cầu lâu dài, nhất là trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều tranh chấp liên quan đến phí quản lý, bảo trì hay tiện ích. Xu hướng này thể hiện sự thận trọng và trưởng thành hơn của người mua hiện nay.

Ở góc độ kinh tế, ông Tuấn cho rằng với giá căn hộ trung bình tại TP HCM hiện dao động 60-80 triệu đồng mỗi m2, một căn hộ 2 phòng ngủ có giá từ 3,5-5 tỷ đồng. Nếu vay ngân hàng, khoản trả góp hàng tháng có thể chiếm đến 50-70% thu nhập. Trong khi đó, thuê một căn hộ tương đương chỉ mất khoảng 8-15 triệu đồng mỗi tháng, người trẻ có thể ở từ 3 đến 6 tháng để tự kiểm chứng. Nếu so với khoản vay mua nhà vài tỷ đồng kèm lãi suất 9-11% mỗi năm, việc bỏ ra số tiền thuê để "test" sản phẩm giúp giảm phần nào rủi ro mua phải dự án không phù hợp.

Thực tế, nhiều chủ đầu tư cũng bắt đầu chú ý đến xu hướng này. Một số dự án mới bàn giao tại TP HCM đã có chính sách "thuê rồi mua", cho phép khách hàng thuê căn hộ trong thời gian nhất định, sau đó được khấu trừ một phần tiền thuê vào giá bán nếu quyết định mua. Đây được coi là cách để tăng niềm tin và hút khách, nhất là với những người trẻ chưa sẵn sàng cam kết dài hạn.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng có những hạn chế nhất định. Theo chuyên gia, việc trì hoãn mua nhà đồng nghĩa với bỏ lỡ cơ hội sở hữu tài sản trong bối cảnh giá có thể tiếp tục tăng. Sau vài năm thuê, khoản tiền chi ra đôi khi đủ để trả trước một phần căn hộ. Thứ hai, người thuê khó tạo được sự ổn định lâu dài, đặc biệt khi có gia đình hoặc con nhỏ, bởi chủ nhà có thể lấy lại nhà bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng dễ tìm căn hộ cho thuê đúng với nhu cầu về vị trí, giá cả và chất lượng.

Theo các chuyên gia, lợi và bất lợi của việc thuê căn hộ để ở trước khi mua phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân. Với nhóm ở thực, đặc biệt là người trẻ chưa vội lập gia đình hoặc còn muốn thử nhiều môi trường sống, đây là lựa chọn hợp lý. Nhưng với những ai đã xác định gắn bó lâu dài, có thu nhập ổn định và đủ vốn, thì sở hữu sớm vẫn là cách để bảo toàn giá trị tài sản.

Dự báo trong vài năm tới, khi thị trường căn hộ tại TP HCM tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt, xu hướng "thuê để trải nghiệm" sẽ phổ biến hơn. Đây vừa là cơ hội cho người trẻ có thêm lựa chọn thông minh, vừa là thách thức để các dự án nâng tầm dịch vụ nhằm giữ chân khách hàng lâu dài.

Phương Uyên