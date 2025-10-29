Người trẻ chi tiêu tiết kiệm để mua căn nhà đầu tiên

Ngọc Mai, 28 tuổi, áp dụng quy tắc 50-30-20 trong chi tiêu với mục tiêu mua ngôi nhà đầu tiên ở khu vực cửa ngõ khi nhận thấy giá nội thành vượt quá khả năng.

Ngọc Mai là nhân viên thiết kế cho doanh nghiệp tại TP HCM với mức thu nhập ở mức khá. Cô cho biết, vài năm trước từng chi tiêu thoải mái cho đến khi đặt mục tiêu mua căn hộ đầu tiên. "Trước đây tôi tiêu theo cảm hứng, nhưng khi có mục tiêu, mọi thứ khác hẳn. Tôi chọn lọc hơn, không phải vì ép bản thân tiết kiệm, mà vì muốn tiền được dùng đúng chỗ", nữ nhân viên văn phòng nói.

Cô áp dụng nguyên tắc 50-30-20. Trong đó, 50% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn, sở thích và 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Với cô gái trẻ, kỷ luật tài chính không đồng nghĩa với từ bỏ những niềm vui nhỏ, mà là sắp xếp thứ tự ưu tiên để mỗi chi tiêu đều có mục đích.

Căn hộ Solaria Rise tại cửa ngõ Tây TP HCM. Ảnh: Nam Long

Mai dự kiến trong năm nay sẽ mua căn hộ đầu tiên. Cô chọn dự án ở khu vực cửa ngõ, xa trung tâm nhưng bù lại có hạ tầng kết nối thuận tiện. Mặt bằng giá tại khu vực này rẻ hơn gấp 2-3 lần so với khu vực nội thành. Mai tham khảo căn hộ có giá chưa đến 1,5 tỷ đồng, kết hợp khoản tiết kiệm và vay vốn để mua. Theo cô, căn hộ giá này vừa đủ đáp ứng nhu cầu, không tạo quá nhiều áp lực trả lãi mỗi tháng.

Thay vì coi tiết kiệm là sự gò bó, thế hệ trẻ như Mai đang nhìn việc tích lũy như một chiến lược dài hạn. Họ học cách quản lý tài chính sớm, theo dõi chi tiêu hằng tháng và ưu tiên trích trước một phần thu nhập cho tương lai. Những khoản chi nhỏ được cân nhắc kỹ, hướng đến mục tiêu rõ ràng – từ mua sắm, du lịch đến đầu tư cho tổ ấm.

Tương tự, Quốc Hưng, 33 tuổi, kỹ sư phần mềm, từng thuê nhà gần tám năm trước khi quyết định tiết kiệm để mua căn hộ đầu tiên. "Tính ra mỗi năm tôi trả hơn trăm triệu tiền thuê mà chẳng để lại gì. Tôi nghĩ đơn giản, cũng là trả tiền hàng tháng, nhưng giờ đó là khoản tích sản của chính mình", anh chia sẻ.

Khu căn hộ Solaria Rise nằm trong khu đô thị Waterpoint, 355 ha. Ảnh: Nam Long

Hưng và Mai là hai trong số nhiều người trẻ chọn cách tích lũy từng bước để mua nhà. Gần đây, cả hai cùng tìm hiểu về dự án căn hộ mới Solaria Rise tại khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Dự án đang trong giai đoạn xây dựng, dự kiến tung giỏ hàng ra thị trường thời gian tới với mức giá vừa túi tiền.

Solaria Rise có gần 700 căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, cách trung tâm TP HCM khoảng 40 phút di chuyển, hướng đến nhóm khách ở thực, đặc biệt là người trẻ, gia đình trẻ. Dự án do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) hợp tác phát triển.

Dự án còn hướng đến phong cách sống cân bằng cho người trẻ với không gian xanh và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Mỗi căn hộ được thiết kế mở, có ban công rộng đón sáng và gió tự nhiên. Khu vực xung quanh sở hữu công viên trung tâm 25 ha, vịnh nước ngọt 8,6 ha và chuỗi tiện ích giáo dục, y tế, thương mại trong khu đô thị.

Căn hộ có ban công hướng ra cảnh quan xanh. Ảnh: Nam Long

Nhờ hệ thống giao thông đang hoàn thiện như cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, vành đai 3 và 4, cư dân trong tương lai có thể di chuyển thuận lợi đến trung tâm thành phố hoặc các khu vực lân cận. Yếu tố hạ tầng này cũng được xem là đòn bẩy giúp giá trị bất động sản tại khu vực gia tăng theo thời gian.

Mai cho biết mới năm ngoái còn nghĩ giấc mơ mua nhà là xa vời. Nhưng sự xuất hiện của những dự án giá hợp lý, cùng thói quen tích lũy rõ ràng, giấc mơ này từng bước thành hiện thực.

