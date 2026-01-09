Người TP HCM lạ lẫm với 'nhiệt độ thấp nhất 10 năm'

6h sáng 9/1, vừa mở cửa ban công căn hộ ở phường Bình Phú, chị Hồng Yến bất ngờ nổi gai ốc vì luồng gió lạnh thổi vào người.

Kiểm tra điện thoại chị thấy nhiệt độ còn 17 độ C. Hồng Yến quay vào phòng, lục tủ tìm chiếc áo len vốn chỉ dùng khi về quê nội ở Nghệ An dịp Tết, nay được mặc giữa TP HCM.

"Tối qua nhà tôi tắt điều hòa, chui sâu trong chăn mà sáng dậy vẫn thấy lạnh. Thằng út 7 tuổi nói 'giống mùa đông quá mẹ ơi' khiến cả nhà bật cười", nữ nhân viên văn phòng kể.

Trước khi hai con đến trường, chị pha nước cam mật ong ấm, trang bị thêm mũ, khẩu trang và bỏ sẵn vài viên kẹo ngậm vào cặp để các bé không bị rát họng.

Sáng 9/1, không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam khiến nhiệt độ TP HCM ghi nhận mức 17-19 độ C. Theo các ứng dụng thời tiết, tại một số khu vực nhiệt độ cảm nhận thực tế còn thấp hơn. Đây được xem là mức nhiệt thấp nhất trong vòng 10 năm qua tại thành phố.

Người dân choàng khăn, mặc áo ấm, trong thời tiết lạnh 19 độ ở phường Bến Thành, TP HCM, sáng 9/1. Ảnh: Ngọc Ngân

Cái lạnh hiếm hoi làm thay đổi nhịp sống của Vi Sách, tài xế công nghệ 26 tuổi. Rời nhà trọ ở phường An Khánh từ 5h30, Sách phải mặc thêm một áo thun dày, bên ngoài là áo khoác đồng phục. Thậm chí anh phải tìm lại đôi găng tay cũ từng dùng đi Đà Lạt để đeo.

"Đường phố sáng nay vắng hơn, có lẽ trời lạnh nên mọi người ngại dậy sớm. Những vị khách tôi chở đều mặc áo nỉ có mũ trùm đầu, áo khoác dày, ai cũng xuýt xoa vì lạnh. Nhưng tất cả đều nói thời tiết dễ chịu, chỉ muốn đi dạo chứ không muốn vào văn phòng", Sách nói.

Trên mạng xã hội, chàng tài xế trẻ thấy bạn bè đồng loạt chia sẻ màn hình điện thoại chụp nhiệt độ 18 độ C tại TP HCM, kèm bình luận vui "thời tiết này muốn ra đường đi làm cần nghị lực". Sách nói thích thú khi cảm nhận gió thổi qua cổ và tay, hít thở sâu để tận hưởng khí lạnh. "Hiếm khi TP HCM có những buổi sáng lạnh, khí hậu mát mẻ kéo dài đến tận trưa", anh chia sẻ.

Trong khi người trẻ thích thú, người lớn tuổi lại vất vả hơn đôi chút. Bà Ngọc Thuận, 72 tuổi, tiểu thương chợ Xóm Củi, hôm nay phải nhờ cháu gái chở đi bán thay vì đi bộ như mọi ngày. "Khớp xương đau nhức, tôi xoa dầu nóng kỹ rồi mới dám ra khỏi nhà. Ra chợ thấy ai cũng trùm kín mít, co ro nhưng nhìn nhau cười vì lạ quá", bà Thuận chia sẻ.

Trên các tuyến phố trung tâm như Lê Lợi, Đồng Khởi (quận 1 cũ), hình ảnh người dân quàng khăn, mặc áo khoác dày trở nên phổ biến.

Tiểu thương và người dân ở chợ Xóm Củi, phường Phú Định, TP HCM, mặc áo khoác chống lạnh, sáng 9/1. Ảnh: Ngọc Ngân

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lý giải nguyên nhân đợt lạnh này là do không khí lạnh cường độ mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu, kết hợp gió đông bắc hoạt động mạnh và hiện tượng quang mây vào ban đêm khiến nhiệt lượng thoát nhanh.

"Tháng 1 là giai đoạn không khí lạnh hoạt động mạnh nhất năm. Việc nhiệt độ giảm sâu là phù hợp quy luật, nhưng mức 17 độ C là khá hiếm gặp trong một thập kỷ gần đây", ông Quyết nhận định và dự báo kiểu thời tiết se lạnh này còn duy trì vào sáng sớm và đêm trong vài ngày tới.

Với Warren Bisset, 31 tuổi, quốc tịch Anh, cái lạnh 17 độ C sáng nay lại mang đến cảm giác thân thuộc. Sống tại TP HCM đã 7 năm, đây là lần đầu tiên anh quyết định đi bộ đi làm để tận hưởng thời tiết.

"Thật thú vị khi thấy người Sài Gòn co ro, mặc nhiều lớp áo. Với tôi, không khí này tuyệt đẹp, gợi nhớ những ngày hè mát mẻ khoảng 20 độ ở quê nhà", Warren nói.

Ngọc Ngân