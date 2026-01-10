Người TP HCM đốt lửa, mặc áo ấm trong tiết trời 17 độ C

Khoảng 5h sáng 10/1, trên vỉa hè đường Đỗ Xuân Hợp, anh Quách Hoàng Kha (24 tuổi) đốt lửa sưởi ấm khi chuẩn bị bán đồ ăn. "Nhiều năm ở Sài Gòn, tôi chưa bao giờ thấy lạnh như mấy ngày nay”, anh nói.

Ba ngày qua, nhiệt độ tại Nam Bộ giảm sâu, riêng TP HCM nhiều nơi xuống 17 độ C, mức thấp nhất trong 10 năm.