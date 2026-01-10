Người TP HCM đốt lửa, mặc áo ấm trong tiết trời 17 độ C

Khoảng 5h sáng 10/1, trên vỉa hè đường Đỗ Xuân Hợp, anh Quách Hoàng Kha (24 tuổi) đốt lửa sưởi ấm khi chuẩn bị bán đồ ăn. "Nhiều năm ở Sài Gòn, tôi chưa bao giờ thấy lạnh như mấy ngày nay”, anh nói.
Ba ngày qua, nhiệt độ tại Nam Bộ giảm sâu, riêng TP HCM nhiều nơi xuống 17 độ C, mức thấp nhất trong 10 năm.
Trên đường Nguyễn Đình Thi, người phụ nữ khoác áo ấm, co ro trong cái lạnh hiếm thấy.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết đợt rét này do không khí lạnh cường độ mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu, kết hợp gió đông bắc hoạt động mạnh và hiện tượng quang mây ban đêm khiến nhiệt lượng thoát nhanh.
Tại một chung cư ở phường Phước Long, hai nhân viên trực đêm phải mặc thêm áo ấm.
Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tháng 1 là thời điểm không khí lạnh hoạt động mạnh nhất trong năm; nhiệt độ giảm sâu là phù hợp quy luật, song mức 17 độ C được xem là hiếm gặp trong khoảng một thập kỷ gần đây.
Tại công viên dưới chân cầu Sài Gòn, nhiều người mặc áo ấm, đeo bao tay, quấn khăn kín khi tập thể dục.
Chú chó được chủ mặc áo ấm, bế đi dạo quanh khu chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh cũ.
Bà Thanh Mai, phường Bến Thành, ôm con gái Khánh Vân (7 tuổi) đến trường, cho biết phải chuẩn bị thêm áo khoác, khăn len vì lo con bị cảm do trời lạnh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết se lạnh còn duy trì vào sáng sớm và ban đêm trong vài ngày tới.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng