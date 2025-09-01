Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng lễ 2/9

Nhiều người dân đã đến trụ sở UBND phường tại TP HCM để nhận trực tiếp quà là 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh, sáng 1/9.

Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Tại đây có gần chục nhân sự phường được phân công để phát theo hộ gia đình. Sau khi nhận 500.000 đồng cho cả gia đình 5 người, chị Bích cho biết, dù là số tiền không lớn nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nhận quà dịp lễ nên đến phường để nhận.

"Tôi nhận về mua thức ăn cũng đủ cho cả gia đình ăn cả ngày lễ", chị nói. Nhiều người dân sau khi nhận tiền đã dùng điện thoại chụp ảnh, check in đăng tải lên mạng xã hội để tạo niềm vui.

Cán bộ UBND phường Tân Sơn Nhất trao 100.000 đồng cho người dân. Ảnh: Đình Văn

Cách đó khoảng 5 km, UBND phường Thới An cũng bắt đầu tặng 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 đến người dân trên địa bàn. Để thuận lợi cho người dân, không mất nhiều thời gian đi lại, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch UBND phường, cho biết từ hôm qua phường đã thông tin địa điểm tặng quà được công bố rộng rãi trên bản tin phường, các khu phố, cụm dân cư. Trường hợp vì lý do khách quan người dân không đến nhận được trong ngày 1/9 có thể liên hệ nhận tại trụ sở ủy ban phường từ ngày 3 đến hết ngày 14/9, trong giờ hành chính để nhận.

Còn tại phường có dân số đông nhất TP HCM là Dĩ An, trong tối qua đã bắt đầu phát tiền cho người dân. Sáng nay, nhiều dân đã tập trung về các trụ sở, khu số rất đông đúc để chờ nhận quà. Ngoài 10 điểm nhận quà trực tiếp, phường Dĩ An cũng tổ chức tặng quà tận nhà cho các trường hợp chủ hộ là người lớn tuổi, khó khăn trong đi lại, khuyết tật.

Người dân chờ nhận tiền quà dịp 2/9 tại UBND phường Dĩ An, sáng 1/9. Ảnh: Lê Tuyết

TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố. Trong đó, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người, thấp nhất xã Thạnh An với 5.275 người.

Người dân thực hiện đăng ký nhận quà thông qua hai hình thức là sử dụng ứng dụng VNeID để đăng ký, liên kết với tài khoản ngân hàng đã liên thông với tài khoản an sinh xã hội và nhận tiền trực tiếp tại UBND cấp xã (theo địa điểm UBND cấp xã thông báo). Khuyến nghị áp dụng đối với các trường hợp chưa thể thực hiện đăng ký nhận quà thông qua ứng dụng VNeID.

Cả nước dự chi hơn 10.700 tỷ đồng cho người dân dịp lễ Quốc khánh. Đến chiều qua, Kho bạc Nhà nước báo cáo tổng số tiền chi trả đạt hơn 5.687 tỷ đồng, bằng khoảng 53,2% kế hoạch. Trong đó, 5.677 tỷ đồng được chi bằng tiền mặt, khoảng 10 tỷ đồng chuyển qua tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID.

Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa là ba địa phương có mức giải ngân lớn nhất: Hà Nội 576 tỷ đồng (68%), Nghệ An 425 tỷ đồng (111%), Thanh Hóa 433 tỷ đồng (101%). Một số tỉnh có tỷ lệ chi trả thấp, dưới 30%, gồm Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi.

Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tặng quà 100.000 đồng cho người dân, hoàn thành trước 2/9, không để sót hoặc trùng lặp.

Lê Tuyết - Đình Văn