Người tông ôtô vào nhóm đối thủ bị bắt

Quảng TrịVõ Ngọc Hoàng, 25 tuổi, bị điều tra tội Giết người sau bốn ngày lái ôtô tông hai đối thủ sau cãi vã tại quán nhậu, khiến họ và hai nhân viên bị thương.

Ngày 11/12, Hoàng, ở phường Nam Đông Hà, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam 4 tháng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng. Ảnh: Khôi Trần

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 7/12, Hoàng cùng một số người bạn ăn uống tại quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà. Một lúc sau, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với hai thanh niên ngồi bàn khác. Hai người này rời quán.

Gần 23h, Hoàng gọi em trai lái ôtô 5 chỗ đến đón. Khi lên xe ngồi ở vị trí lái, Hoàng thấy hai nam thanh niên từng gây gổ quay lại quán, trên tay cầm dao và lớn tiếng chửi bới. Hai người này đi vào trong quán để tìm đánh Hoàng nên anh ta điều khiển xe lùi lại, xoay đầu xe về phía cửa.

Người lái ôtô tông đối thủ trước quán nhậu bị bắt Camera ghi cảnh Hoàng lao ôtô vào nhóm người. Video: Người dân cung cấp

Thấy hai "đối thủ" đứng trên vỉa hè cùng một số nhân viên, Hoàng lái xe tông trực diện. Cú tông mạnh khiến 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, ôtô lật nghiêng trên vỉa hè.

Đắc Thành