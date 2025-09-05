Người tông ôtô vào 4 xe máy của cảnh sát bị bắt

Lâm ĐồngNguyễn Ngọc Quang, 29 tuổi, bị cáo buộc không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cảnh sát, lái ôtô bỏ chạy, tông 4 xe máy của lực lượng chức năng.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Quang (trú xã Hòa Ninh) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Ngọc Quang nghe (trái) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trưa 18/8, trong quá trình tuần tra, Công an xã Hàm Thuận Bắc phát hiện 4 người dừng ôtô bên đường vắng, nghi đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ba người ở ngoài, Quang ngồi trong xe.

Tổ công tác thuyết phục Quang ra khỏi ôtô để kiểm tra, song người này khóa cửa cố thủ và có dấu hiệu tiêu hủy vật nghi là ma túy. Khi lực lượng chức năng chuẩn bị phá cửa xe thì Quang bất ngờ khởi động ôtô bỏ chạy, tông hư hỏng 4 xe máy của tổ công tác. Công an đã truy đuổi, bắt giữ Quang sau đó.

Hiện trường vụ việc xảy ra tại xã Hàm Thuận Bắc, ngày 18/8. Ảnh: Công an cung cấp

Tư Huynh