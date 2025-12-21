Người tình 25 năm trước của vợ nói con gái tôi là con anh ta

Tôi phát hiện con gái út mình yêu thương suốt hơn 25 năm có thể không phải con ruột.

Tôi là độc giả lâu năm của VnExpress, giờ có chuyện rất sốc và khó nghĩ, mong được mọi người cho lời khuyên. Hôm đó nhà tôi có khách. Mọi người ra vào, chuyện trò rôm rả vì đang bàn bạc việc cưới xin cho con gái út của tôi. Một người đàn ông lạ tìm đến, xin gặp vợ chồng tôi. Ông ta nói thẳng luôn con gái út của chúng tôi là con ruột của ông ta. Vợ tôi tái mặt, gần như không đứng vững. Còn tôi ngỡ ngàng, không hiểu ông ta đang nói gì, cũng không biết phản ứng ra sao.

Vợ vội kéo tôi và người đàn ông ấy vào phòng trong để nói chuyện, vì bên ngoài còn nhiều người, nhiều họ hàng. Trong phòng, không khí vô cùng nặng nề. Người đàn ông ấy nói thẳng con gái ông ta sắp lập gia đình nên muốn tới nhận cha con. Còn vì sao thì tôi tự hỏi vợ tôi. Vợ tôi tức giận, bảo ông ta im đi, con bé không phải con ông ta nhưng ông ta không tin, bảo là con bé có khuôn mặt giống ông ta như đúc. Còn nói nếu không cho ông ta gặp con, ông ta sẽ làm ầm lên cho mọi người biết.

Nghe họ cãi nhau, tôi chỉ im lặng. Sau đó tôi bảo cần nói chuyện riêng với vợ, đề nghị ông ta về trước. Cũng cảnh cáo ông ta rằng nếu thương con thì đừng dại làm ầm lên lúc này. Tôi không phải người hiền lành, nếu ông ta quá đáng thì không xong với tôi. Sau đó ông ta hậm hực rời đi. Vợ tôi vừa khóc vừa thú nhận ngày đó trót lỡ yếu lòng ngoại tình với ông ta một thời gian. Khi đó ông ta làm cùng công ty vợ tôi. Sau đó vợ có thai nhưng lúc đó không xác định được của tôi hay của người tình. Rồi họ chấm dứt.

Sau này, tôi từng nghe nhiều người nửa đùa nửa thật là con gái không có nét nào giống tôi. Kỳ thực khi đó tôi không hề quan tâm vì tin tưởng hoàn toàn vợ và bởi con vẫn có nét giống mẹ, giống anh trai nó. Ai trêu thì tôi kệ hoặc đùa lại là "cá vào ao ta là của ta". Không ngờ vợ cắm sừng tôi là thật. Đến giờ tôi cũng không xác định được con gái có phải con tôi không, cả vợ cũng thế. Nếu muốn chính xác chỉ có thể đi xét nghiệm ADN. Nếu bảo tôi không thương con nữa hoặc xem con như xa lạ có lẽ tôi không làm được. Ngày cưới của con cận kề, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Tôi thực sự ngổn ngang, lo lắng, không biết phải làm sao, vừa thương con lại thương cả bản thân mình. Mong được mọi người chia sẻ.

Minh Khang