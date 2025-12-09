Người tiêu dùng thay đổi cách chi tiêu dịp cuối năm

Trong bối cảnh kinh tế biến động, nhiều người tiêu dùng ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và tìm kiếm giải pháp tài chính linh hoạt để giảm áp lực mua sắm dịp Tết.

Dịp Black Friday, dù nhiều cửa hàng treo biển giảm giá, mua 1 tặng 1... Bảo Chi (nhân viên văn phòng, TP HCM) vẫn quyết định không ghé vào. Cô cho biết, năm nay kinh tế biến động, ảnh hưởng tới một phần thu nhập nên mua sắp cũng chọn lọc hơn.

"Mọi năm, tới dịp này tôi hay ghé các trung tâm thương mại để mua sắm quần áo. Nhưng năm nay tôi ưu tiên tiết kiệm, chủ yếu săn sale online các món gia dụng thiết yếu, còn quần áo hay thời trang thì hạn chế", Chi chia sẻ.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết, Black Friday từng là dịp "vàng" để tăng doanh thu, nhưng từ sau dịch Covid-19 sức mua ngày càng giảm mạnh.

Theo chuyên gia tài chính, cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. Tuy nhiên, năm nay kinh tế biến động, khiến nhiều gia đình buộc phải cắt giảm chi tiêu cho quần áo, du lịch, giải trí... dồn ngân sách vào thực phẩm tươi sống, lương thực, đi lại, học hành hay thuê nhà. Đồng thời, người tiêu dùng cũng quan tâm hơn đến các giải pháp hỗ trợ tài chính như vay tiêu dùng, trả góp, hoàn tiền... để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo nhu cầu mua sắm dịp Tết.

Để thúc đẩy nhu cầu thị trường trong giai đoạn cận Tết, nhiều chương trình kích cầu quy mô lớn được triển khai. Từ đầu tháng 11, Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn, Gia Thành, FPT Shop... đã đồng loạt triển khai chương trình giảm giá 30-60%, tặng kèm quà Tết, phiếu mua hàng, miễn phí lắp đặt và trả góp 0%.

Ở lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, các ngân hàng trong và ngoài nước, công ty tài chính cũng tung nhiều chương trình ưu đãi, hoàn tiền hỗ trợ người tiêu dùng. Trong đó, Home Credit đưa ra loạt giải pháp như: hoàn tiền linh hoạt trên thẻ tín dụng Home Credit, cho phép chủ thẻ lựa chọn 1 trong 5 danh mục hoàn tiền. Người dùng có thể linh động chuyển đổi để tối ưu lợi ích, tùy theo nhu cầu chi tiêu, mức hoàn tối đa 10%, tương ứng 300.000 đồng mỗi tháng.

Một nhu cầu tài chính phổ biến khác trong dịp cuối năm là vay tiêu dùng để mua sắm quà tặng và sắm sửa trước Tết. Nhiều ngân hàng lớn đã tung các gói vay tiêu dùng linh hoạt, đáp ứng đa dạng mục đích vay vốn của khách hàng. Với Home Credit, đơn vị cũng triển khai chiến dịch "Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi" với nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực. Từ 1/10 đến 31/1/2026, khách hàng ký hợp đồng vay nhanh trực tuyến 20-50 triệu đồng sẽ nhận voucher trị giá 800.000 đồng, trừ trực tiếp vào kỳ thanh toán đầu tiên. Việc giảm chi phí trả nợ ngay tháng đầu giúp người vay bớt áp lực tài chính và có thêm nguồn chi cho các khoản phát sinh dịp Tết.

Song song với các gói vay tiêu dùng và thẻ tín dụng, Home Credit phát triển hệ sinh thái tài chính với những sản phẩm linh hoạt như Home PayLater, giải pháp mua trước trả sau giúp người dùng sở hữu món đồ cần thiết, chia nhỏ chi phí và giảm áp lực thanh toán ngay lập tức. Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình "Đập hộp mỗi ngày - săn quà 5 tỷ", dành cho chủ thẻ tín dụng và tài khoản trả sau Home PayLater, mang đến cơ hội nhận hoàn tiền tối đa 100 triệu đồng, áp dụng đến 15/2/2026.

Đại diện thương hiệu cho biết, những nỗ lực này nhằm mang đến trải nghiệm tài chính số toàn diện, giúp người dùng an tâm, tự tin khi đối mặt với áp lực chi tiêu thời điểm cuối năm.

Chuyên gia nhận định, nếu tận dụng tốt các đòn bẩy tài chính và ưu đãi từ ngân hàng, công ty tài chính, người tiêu dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Các chương trình hoàn tiền, giảm giá, trả góp và hỗ trợ tài chính được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của thị trường cuối năm.

