Người tiêu dùng mang túi 'xanh' được Co.opmart tặng rau củ

Khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng và sử dụng túi thân thiện môi trường được tặng 1 kg rau, củ, quả, thời gian từ 30/6 đến 2/7.

Chương trình "Gia đình Việt - Đại sứ xanh" tại 800 điểm bán của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... đang tăng tốc về đích. Tập trung toàn bộ nguồn lực để khuyến khích khách hàng "tiêu dùng xanh", chương trình đã thu hút lượng lớn khách hàng đến mua sắm, trải nghiệm các trò chơi tại các điểm bán hàng vật lý; các đơn hàng online tăng cao so với tháng kinh doanh thông thường.

Đặc biệt, chương trình "Thu cũ đổi mới" thu hút hơn 50.000 lượt khách hàng tham gia đổi đồ gia dụng cũ để mua những sản phẩm tương tự với giá giảm đến 50%. Tác dụng lớn nhất của chương trình là góp phần giảm rác thải ra môi trường, thúc đẩy tái chế kéo dài vòng đời sản phẩm.

Tác dụng lớn nhất của chương trình Refill xanh là góp phần giảm rác thải ra môi trường. Ảnh: Saigon Co.op

Tuần cuối của chương trình, từ nay đến hết 2/7, Co.opmart, Co.opXtra... tiếp tục tung hoạt động lần đầu tiên được tổ chức, đó là "Refill xanh". Theo đó, trong 3 ngày 30/6 - 2/7, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng và sử dụng túi môi trường sẽ được tặng ngay 2 kg rau, củ, quả; hóa đơn từ 500.000 đồng tặng 1 kg rau, củ, quả.

Khách hàng phấn khởi khi tham gia chương trình Refill xanh. Ảnh: Saigon Co.op

Co.opmart, Co.opXtra... tung chương trình "Size gia đình - càng mua càng rẻ". Với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo, sữa chua, thức uống dinh dưỡng, nước ngọt, thực phẩm bổ sung; hóa mỹ phẩm như nước lau sàn, nước xả, nước giặt, bột sạch thơm, dầu gội... được nâng size, thể tích thực so với thông thường, giá ưu đãi từ 15.900 đồng đến 297.000 đồng một sản phẩm.

Từ 27/6 đến 29/6, chương trình độc quyền Tích tem đổi quà dành tặng sản phẩm mài dao thương hiệu RoyalVKB đến từ Hà Lan cho khách hàng thành viên Saigon Co.op mua sắm với hóa đơn trên 500.000 đồng và đổi một sản phẩm bất kỳ trong chương trình. Số lượng quà tặng có hạn với 50 sản phẩm mài dao tại mỗi siêu thị trong mỗi ngày.

Khách hàng tham gia chương trình Tích tem đổi quà nhận sản phẩm thương hiệu RoyalVKB đến từ Hà Lan. Ảnh: Saigon Co.op

Hiện sau 3 tháng thực hiện chương trình tích tem, hai sản phẩm đang dẫn đầu về tỷ lệ đổi là kéo bếp với 10.000 kéo, dao santoku với hơn 6.000 dao đã được khách hàng tin dùng. Để nhanh chóng đổi được sản phẩm yêu thích hoặc trọn bộ dao bếp gồm 6 món: kéo bếp, dao gọt, dao đầu bếp, dao santoku, dao thái lát và thớt gỗ, khách hàng thành viên Saigon Co.op săn thêm từ một tem thưởng nhanh chóng khi mua các sản phẩm của các thương hiệu Ánh Hồng, Vinamilk, Abbott, Strong Bow, Heineken tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.

Chương trình Gia đình Việt - đại sứ xanh kéo dài đến hết 2/7. Ảnh: Saigon Co.op

Các hoạt động khác của "Gia đình Việt - đại sứ xanh" tiếp tục đến 2/7 gồm:

Tươi ngon mỗi ngày. Luân phiên giảm giá từ 15% đến 40% cho các sản phẩm đầu thăn ngoại bò Tuyết và bò Úc xay đông lạnh MRT, trứng gà tươi Tafa Plus, đùi tỏi gà/má đùi gà CP, mực ống, cá chim trắng, bánh nếp chuối miền Tây, cơm chay hạt sen tiệt trùng, canh gà lá giang sơ chế, dưa hấu, cam sành, ổi giống Đài Loan, củ sắn non, cóc non giống Thái, cà chua trái cây ngọc bích... áp dụng từ 26/6 đến 2/7.

Deal khủng cuối tuần. Chương trình áp dụng trong 3 ngày cuối tuần từ 27/6 đến 29/6 với hóa đơn trên 400.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng, khách hàng thành viên hạng vàng và bạch kim được mua các sản phẩm hóa phẩm và thực phẩm khô gồm nước xả vải, nước giặt, nước rửa chén, dầu nành, bột giặt, sữa tắm, xúc xích, gạo thơm ST25, nước ép trái cây, bia, thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Milo... với giá từ 10.000 đồng đến 187.000 đồng một sản phẩm.

Shopping Season 2025. Giảm giá đến 50% hoặc mua một tặng một áp dụng cho các sản phẩm bún tươi, hạt nêm, cháo tươi cây thị, mật ong xuyến chi, kẹo ngọc trai, nước yến, hộp nhựa tròn đựng thực phẩm, chảo inox, nồi áp suất điện, cây lau nhà, nước giặt, nước rửa chén, khăn mặt nén, dầu gội, khẩu trang y tế, khăn sữa sợi tre, ruột gối nằm cao su, quần nam lửng, áo gối tencel, áo thể thao, bộ drap gối Tencel... đến từ các thương hiệu Co.op Select, Ticook, Elmich, Thiên Hoàng, Honeyland, Neptune, Nutifarm, Tsubaki, PH...

(Nguồn: Saigon Co.op)