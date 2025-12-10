Người tiêu dùng chuộng xem video mua sắm Tết sớm

Theo nghiên cứu của Decision Lab, 70% người mua sắm Tết ưu tiên xem video, nhất là video ngắn, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh kinh tế biến động, nhiều người tiêu dùng Việt bắt đầu mua sắm Tết sớm để phân bổ chi phí hợp lý. Nghiên cứu "Hành vi người tiêu dùng và hành trình mua sắm Tết Nguyên Đán 2025" do công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab thực hiện tháng một, hai năm nay chỉ ra, 54% người mua sắm Tết cảm thấy kém an toàn về tài chính, 28% cho biết họ mua sắm sớm hơn để chủ động ngân sách.

Người tiêu dùng sắm Tết sớm để phân bổ chi phí hợp lý. Ảnh: Pexels

Khi thời điểm mua sắm kéo dài, hành vi tìm kiếm sản phẩm cũng dịch chuyển sang các nền tảng số. Có 67% người mua sắm Tết tìm hiểu sản phẩm thông qua nền tảng của Meta; riêng nhóm ngành sức khỏe và làm đẹp đạt 88%.

Nghiên cứu của Decision Lab cũng cho thấy 70% người mua sắm Tết chuộng xem video để tìm hiểu và chia sẻ về sản phẩm. Trong số các định dạng nội dung, video ngắn dẫn đầu về mức độ tương tác và hiệu quả, mang lại sự chú ý cao hơn gấp đôi mỗi giây so với các định dạng truyền thống. Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua nội dung Reels và video ngắn - những định dạng gần gũi, giải trí và chân thực.

Nhà sáng tạo nội dung tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và mở rộng phạm vi tiếp cận. Với 89% người mua sắm theo dõi ít nhất một người có ảnh hưởng trực tuyến, việc hợp tác với các KOLs không chỉ giúp tăng độ tin cậy mà còn tăng cường mức độ nhận diện cho thương hiệu một cách tự nhiên.

Người mua sắm Tết ưu tiên xem video ngắn, mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn qua Reels và nội dung ngắn. Nguồn: Decision Lab

Các định dạng video tương tác càng tạo ra sự kết nối hơn với khách hàng. Cụ thể, livestream ảnh hưởng đến 71% quyết định mua hàng dịp Tết, trong khi 62% người mua sắm sử dụng tin nhắn để đặt câu hỏi và thực hiện giao dịch. Sự kết hợp này biến quá trình khám phá thành hành động mua hàng nhanh chóng, hiệu quả.

Một số doanh nghiệp Việt đã ghi nhận kết quả tích cực từ việc áp dụng video ngắn và công cụ AI của Meta. Trong lĩnh vực mắt kính, HMK Eyewear sử dụng hệ thống Opportunity Score (Điểm cơ hội) của Meta để xác định cơ hội tăng trưởng dựa trên dữ liệu và sáng tạo. Kết hợp đa dạng nội dung từ Reels, livestream đến hợp tác KOLs, cùng tối ưu hóa chuyển đổi bằng Conversion API, HMK đạt 105 triệu lượt xem, 204.000 lượt thích, ROAS tăng gấp 4 lần, doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng 2,6 lần và chi phí mỗi tin nhắn giảm 26%.

IELTS Fighter cũng tận dụng Opportunity Score để giải quyết thách thức trong giai đoạn nhu cầu luyện thi tăng trở lại. Bằng việc đẩy mạnh video ngắn, Click-to-Message và remarketing với Advantage+ Custom Audience, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng hơn 2,3 lần, 54.000 lead mới và chi phí quảng cáo giảm 20%.

Những kết quả này cho thấy nhóm người mua sắm sớm - những người bắt đầu tìm hiểu sản phẩm từ trước Tết nhiều tuần có thể được tiếp cận hiệu quả bằng video ngắn, định dạng tương tác và bộ công cụ quảng cáo tích hợp của Meta.

Theo Meta, để tận dụng xu hướng mua sắm sớm và sự phổ biến của video ngắn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cân nhắc đầu tư nội dung video ngắn chất lượng với thông điệp rõ ràng, cảm xúc, phù hợp hành vi khám phá sớm của người tiêu dùng. Kết hợp nhiều định dạng tương tác như video ngắn, livestream. Ứng dụng công cụ AI và tự động hóa của Meta để tối ưu phân bổ ngân sách và tiếp cận đúng nhóm khách hàng trong cả giai đoạn trước, trong và sau Tết.

Ông Dhruv Vohra, Giám đốc điều hành khối doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Meta, cho biết: "Video ngắn chiếm ưu thế ở giai đoạn khám phá, còn tương tác giữ vai trò duy trì hành trình mua sắm. Doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn khi kết nối các điểm chạm: video ngắn để thu hút, livestream để tăng tốc và tin nhắn để chốt đơn".

Thế Đan