Người thương ơi, em đang ở đây

Em chờ anh tìm ra em giữa hơn tám tỷ người để mình cùng nắm tay đi qua những mùa bình yên của cuộc đời.

Em không vội vàng, chỉ hy vọng sẽ gặp một người đủ chín chắn, đủ thật lòng, đặc biệt yêu thương em, muốn cùng em vun đắp tổ ấm an yên, hạnh phúc.

Em thuộc thế hệ đầu 9x, sống và làm việc tại Hà Nội, cao 1m65, dáng người khỏe mạnh, vừa vặn để tựa vào bờ vai anh. Em độc thân, chưa có cơ hội thay đổi tình trạng hôn nhân bao giờ. Hiện tại là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, không quá bận rộn nên vẫn luôn dành thời gian cho gia đình cùng những điều em trân quý. Gia đình em cơ bản thuận hòa, bố mẹ sống tình cảm, tôn trọng sự độc lập và yêu thương con cái.

Em cũng có những thú vui nhỏ bé đời thường: thưởng thức ẩm thực, đi xem phim, tìm hiểu văn hóa và đôi khi du lịch để làm mới tinh thần. Hay đơn giản cuối tuần, em thích đi siêu thị mua thực phẩm tươi, về nấu một bữa ăn đơn giản, healthy. Cắm một bình hoa xinh, ngồi lật vài trang sách ở góc quen thuộc thơm mùi cà phê, đôi lúc tản bộ, đạp xe cho thư thái.

Em thích những cuộc trò chuyện bình dị, nơi cả hai có thể thả lỏng và là chính mình. Luôn trân trọng sự thấu hiểu, đồng cảm hơn những lời hứa thoáng qua, cũng tin rằng để gắn bó lâu dài, hai người cần có sự tương đồng trong giá trị sống. Em giữ cho mình tâm thái bình an, hướng thiện, yêu bản thân nhưng hiểu chuyện, hướng tới sự an hòa tại tâm. Mỗi tháng, em thường ghé đền chùa đôi lần để tìm lại sự tĩnh tại, bình yên cho tâm hồn, mong rằng sắp tới sẽ có một người đồng hành cùng em trong những khoảnh khắc ấy.

Em trong quá khứ cũng từng có tiêu chí của riêng mình, nhưng hiện tại em nghĩ điều quan trọng hơn cả là anh đối với em thế nào; khi chúng ta đồng điệu, mọi tiêu chí đều trở nên vô nghĩa. Thực ra em nghĩ hai người bên nhau giống như cà chua và khoai tây vậy, vốn không cùng một thế giới. Nhưng để đi cùng nhau, khoai tây biến thành khoai tây chiên, cà chua biến thành tương cà – tạo nên một cặp đôi định mệnh.

Với em, người đàn ông thu hút nhất là người hành động nhiều hơn lời nói, kiên định với mục tiêu, lặng lẽ quan tâm khiến em thấy được trân trọng, được thả lỏng, buông hết lớp áo giáp và chỉ cần là cô mèo nhỏ trong vòng tay anh. Anh ấy trưởng thành, không phải ở tuổi tác mà ở cách đối diện và xử lý mọi chuyện bằng một trái tim tử tế, bản lĩnh. Em tin anh là người đàn ông chu đáo, có trách nhiệm, với công việc, với những lời đã hứa và với người mình nắm tay.

Người thương của anh thích những điều bình dị như một ly matcha latte thơm cùng bánh ngọt ngào, hạnh phúc với một nhành hoa tươi, mỉm cười rạng rỡ "chào anh". Và để điều đó có thể xảy ra, chắc là cần một lời mời chân thành, anh nhỉ? Vì cô gái anh sắp nhắn tin đây luôn ưu tiên gặp gỡ, làm quen hơn bất kỳ lời nói dài dòng nào.

Em đã dũng cảm xuất hiện rồi, phần còn lại em tin vào anh và sự sắp đặt của vũ trụ.

