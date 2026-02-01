Người Thượng Hải xếp hàng bán vàng cho máy thu mua tự động

Hàng chục người xếp hàng, chờ đến lượt bán trang sức cho máy thu tự động tại trung tâm thương mại ở Thượng Hải khi giá vàng cao kỷ lục.

Khi giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục 5.600 USD một ounce ngày 29/1, nhiều người dân Trung Quốc đã vây quanh chiếc máy thu mua trang sức tự động do công ty Kinghood Group lắp đặt tại trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ giá vàng lại tăng mạnh đến vậy. Tôi muốn bán những đồng tiền vàng hình gấu trúc đã mua khi con gái chào đời năm 2002. Tôi từng đến đây để bán chiếc nhẫn mà cha mình để lại với giá 10.000 tệ (1.400 USD), nó chỉ có giá 1.000 tệ khi mẹ tôi mua cách đây hàng chục năm", bà Wu, 54 tuổi, cho biết.

Bảng quảng cáo trên máy hiện dòng chữ "giá vàng đang ổn định ở mức cao kỷ lục, đây là thời điểm thích hợp để bán ra". Màn hình bên cạnh hiển thị giá cả trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải, đồng thời chiếu video cánh tay robot đang đưa vàng vụn lên cân và dùng thiết bị kiểm tra độ tinh khiết.

Khách xếp hàng chờ bán vàng cho máy thu mua tự động tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29/1. Ảnh: AFP

Nhiều người phải chờ hơn một tiếng để tới lượt mình. Một nhân viên có mặt để giám sát khách đang xếp hàng, hỗ trợ họ đặt dây chuyền, nhẫn và tiền xu vào khe tiếp nhận trên thiết bị.

Wu cho biết mẹ bà đặc biệt hào hứng khi giá vàng tăng vọt và coi chiếc máy là cơ hội bổ sung thêm tiền vào khoản lương hưu ít ỏi. "Mọi người đột nhiên nói về vàng và điều đó khiến mẹ tôi cảm thấy phấn khích", bà nói.

Bà Zhao, đeo dây chuyền với mặt chạm khắc tinh xảo và những chiếc vòng tay lấp lánh, mang nhẫn của ông nội tới để bán cho máy thu mua tự động. Mặt nhẫn có chữ "may mắn" và hình ảnh những thỏi vàng truyền thống.

Zhao cho biết ông nội đã mua chiếc nhẫn vào khoảng thập niên 1950-1980 và mẹ bà đã trao lại vào năm nay. "Nếu được giá, tôi sẽ bán nó", bà nói.

Vài phút sau khi bỏ nhẫn vào khay, máy thông báo sản phẩm có giá khoảng 12.000 tệ (1.700 USD). Zhao hài lòng và ấn nút đồng ý với điều khoản hiện trên màn hình, sau đó nhập tên, số căn cước công dân và thông tin tài khoản ngân hàng trong lúc chiếc nhẫn được nấu chảy. Nhân viên cho biết Zhao sẽ nhận được số tiền bán nhẫn vào cuối ngày.

"Những nơi khác kiểm tra vàng bằng cách đốt nhẹ. Tại đây, họ kiểm tra trực tiếp, công khai và minh bạch. Tôi tin tưởng chiếc máy này hơn những cửa hàng truyền thống", Zhao nói.

Ngoài khách hàng, chiếc máy còn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. "Trời ơi", một người thốt lên khi thấy chiếc máy thu mua trang sức cũ có giá 75.000 tệ (10.500 USD). Vài người khác vây quanh một cặp vợ chồng lớn tuổi khi máy thông báo thỏi vàng nhỏ bằng ngón tay của họ có giá tới 122.000 tệ (17.200 USD).

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)