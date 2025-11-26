Người thuê trả nhà sớm, chủ từ chối trả cọc được không?

Tôi trả nhà thuê trước hạn nhưng đã tìm được người thế chỗ, chủ hộ không thiệt hại gì nhưng vẫn giữ toàn bộ tiền cọc.

Tôi ký hợp đồng thuê căn hộ trong thời gian 2 năm với giá 13 triệu đồng một tháng. Theo thỏa thuận lúc thuê, tôi có đặt cọc 2 tháng tiền nhà cho chủ hộ. Trong hợp đồng có ghi "trả nhà trước hạn sẽ mất cọc" nhưng không nêu rõ trường hợp có người thuê khác thay thế thì thế nào.

Do gần đây gia đình tôi đã mua được căn hộ nên trả nhà thuê trước hợp đồng 6 tháng và có thực hiện nghĩa vụ thông báo cho chủ nhà từ khi 2 tháng trước.

Vì trả nhà trước thời hạn nên tôi chủ động tìm người thuê mới, họ chấp nhận tiếp tục toàn bộ điều khoản của hợp đồng cũ, kể cả mức giá thuê. Người thuê mới đồng ý đặt cọc với chủ nhà và dọn vào ở ngay sau khi tôi chuyển đi. Như vậy, chủ nhà không bị gián đoạn tiền thuê.

Tuy nhiên, khi tôi đề nghị hoàn trả tiền cọc thì chủ nhà không đồng ý, nói do tôi "đơn phương chấm dứt hợp đồng". Tôi nhiều lần thương lượng nhưng chủ nhà tránh mặt, không phản hồi tin nhắn.

Xin hỏi trong trường hợp tôi đã thông báo trước, bàn giao nhà đúng tình trạng, và tìm được người thuê thay thế giúp chủ nhà không thiệt hại, thì việc chủ nhà giữ toàn bộ tiền cọc có hợp pháp không?

Tôi cần làm gì để lấy lại khoản tiền này?

Độc giả Thu Hồng

>> Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền tư vấn