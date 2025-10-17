Người thu nhập thấp ở Mỹ đổ xô chơi chứng khoán

Gene Cao làm phục vụ 6 ngày một tuần tại nhà hàng món Hoa ở Florida, nhưng vẫn luôn tận dụng thời gian rảnh để chơi cổ phiếu.

Vào đầu giờ buổi sáng, lúc đêm muộn hay tranh thủ giờ nghỉ trưa, Gene Cao lại lướt điện thoại, quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu 6 con số của mình. "Ban đầu, tôi mất một ít tiền, nhưng coi đó là 'học phí'", Cao, người bắt đầu chơi cổ phiếu giá rẻ từ khi còn là thiếu niên, nói.

Hiện chàng trai 25 tuổi sống ở Tampa, Florida này đã thực sự "nghiện" đầu tư cổ phiếu. Mỗi sáng thức dậy, anh đọc tin tài chính. Trong giờ làm, Cao theo dõi biến động giá cổ phiếu trên điện thoại và khi về nhà, anh lại xem diễn biến thị trường châu Á. Anh nói mình rất thích xem báo cáo tài chính của doanh nghiệp để mua bán cổ phiếu, rồi chứng kiến công sức đó được đền đáp.

Anh kiếm được khoảng 40.000 USD mỗi năm từ công việc toàn thời gian ở nhà hàng. Năm 2022, Cao đầu tư đúng lúc vào cổ phiếu tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và tiếp tục đầu tư trong giai đoạn thị trường chứng khoán liên tiếp tăng trưởng mạnh.

Hiện số tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán đã đủ để anh trả tiền đặt cọc mua căn nhà đầu tiên. "Tôi không phải lo cảnh sống dựa vào đồng lương hàng tháng nữa", Cao nói.

Gene Cao làm việc tại nhà hàng Trung Quốc ở Florida. Ảnh: WSJ

Theo WSJ, Cao thuộc nhóm ngày càng đông các nhà đầu tư bình dân, thu nhập thấp ở Mỹ đang đổ tiền vào thị trường tài chính với tốc độ chưa từng thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Mỹ thu nhập từ thấp đến trung bình hầu như đứng ngoài cuộc, trong khi người Mỹ thu nhập cao liên tục gia tăng tài sản qua thị trường giá lên (bull market) kể từ năm 1982.

Những năm gần đây, các nhà đầu tư thu nhập thấp đã bắt đầu tham gia và hiện chiếm tỷ lệ cao chưa từng thấy trong nhóm nhà đầu tư sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân.

Trong số những người Mỹ có thu nhập 30.000-80.000 USD, 54% hiện có tài khoản đầu tư chịu thuế. Một nửa số nhà đầu tư này tham gia thị trường trong vòng 5 năm qua, theo khảo sát của tổ chức Commonwealth và quỹ BlackRock.

Giới quan sát cho biết làn sóng nhà đầu tư mới này được thúc đẩy bởi giao dịch miễn hoa hồng cùng các mẹo đầu tư cổ phiếu lan truyền trên mạng xã hội và những ứng dụng đầu tư cho phép mua bán chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Việc các nhà đầu tư cá nhân đổ xô mua cổ phiếu khi giá xuống đã góp phần thúc đẩy phục hồi thị trường chứng khoán Mỹ sau đợt sụt giảm hồi tháng 4 do tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Nhiều người, trong đó có Gene Cao, còn tham gia vào các công cụ tài chính phức tạp vốn trước đây chỉ dành cho "dân chuyên", như hợp đồng tương lai và quyền chọn ngắn hạn.

Nhân viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), ngày 13/10. Ảnh: AFP

Theo khảo sát của Commonwealth, trong số các nhà đầu tư mới, 45% đã rót từ 5.000 USD trở lên vào tài khoản. Gần 40% người mới tham gia thị trường kể từ đầu năm 2020 có dự định duy trì danh mục đầu tư trong ít nhất 10 năm để phục vụ các mục tiêu dài hạn, gồm cả kế hoạch nghỉ hưu.

Làn sóng nhà đầu tư thu nhập thấp xuất hiện trong bối cảnh người Mỹ ngày càng khó mua nhà, vốn là cách tích lũy tài sản truyền thống của các thế hệ trước, trong khi giao dịch cổ phiếu trở nên rẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Thật thú vị khi thấy ngày càng nhiều hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình tham gia thị trường chứng khoán", Timothy Flacke, lãnh đạo Commonwealth, nói. "Hiện không có nhiều con đường làm giàu".

Nhưng những người mới đầu tư trong vòng 5-10 năm qua đã trải qua giai đoạn có mức lời cao bất thường, với các đợt giảm diễn ra tương đối ngắn. Kể từ đầu năm 2020, chỉ số S&P 500 đã tăng gần 130%, tính cả phần cổ tức tái đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm vượt 15%, và nhiều doanh nghiệp đang giao dịch ở mức định giá cao kỷ lục so với lợi nhuận của họ.

Điều này nghĩa là các nhà đầu tư mới đã mua vào với giá ở mức cao hơn, có nguy cơ thua lỗ lớn hơn nếu thị trường đảo chiều, George Eckerd, giám đốc nghiên cứu thị trường và tài sản tại Viện JPMorgan Chase, cảnh báo.

Đức Trung (Theo WSJ, Washington Post)