Người thu nhập thấp được ưu tiên miễn viện phí

Người thuộc diện chính sách xã hội, yếu thế hoặc thu nhập thấp sẽ được ưu tiên miễn viện phí trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, theo chương trình hành động của Chính phủ.

Ngày 15/9, Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó từ năm 2026, Chính phủ sẽ phối hợp nhiều hoạt động như khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám cho người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc này nhằm bảo đảm tất cả người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám miễn phí. Song song với đó, mỗi người sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý thông tin suốt vòng đời.

Đề án miễn viện phí từng bước cho người dân sẽ được triển khai, ưu tiên trước hết với các nhóm chính sách xã hội, người yếu thế, thu nhập thấp và một số diện ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Cùng với tăng chi ngân sách cho y tế, Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, chi trả cho nhiều dịch vụ phòng bệnh, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh tật, cũng như sàng lọc trước sinh và sơ sinh các bệnh, tật bẩm sinh.

Nhà nước đồng thời khuyến khích phát triển bảo hiểm sức khỏe thương mại, thí điểm các gói bảo hiểm y tế đa dạng theo nhu cầu người dân, tăng cường liên kết giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe thương mại.

Người dân được thăm khám trước khi tiêm vaccine. Ảnh: Giang Huy

Bộ Y tế được giao hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, bộ máy trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, cung ứng dịch vụ cơ bản về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, mỗi tỉnh, thành có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu và một bệnh viện hoặc chuyên khoa lão khoa; dịch vụ khám chữa bệnh sản, nhi được nâng cao, tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em cải thiện, chênh lệch sức khỏe giữa các vùng miền thu hẹp.

Hệ thống y học cổ truyền sẽ được đầu tư nâng cao năng lực, có cơ chế hỗ trợ nuôi trồng, chế biến và phát triển vùng dược liệu chuyên canh. Các trường Đại học Y Hà Nội, Dược Hà Nội, Y Dược TP HCM, Y Dược Cần Thơ và Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam sẽ được xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia.

Để khuyến khích tư nhân tham gia lĩnh vực y tế, Chính phủ ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, đất thu hồi dự án, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang y tế; trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cũng được dành cho cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tư nhân được thuê công trình do Nhà nước sở hữu để phát triển dịch vụ y tế.

Nghị quyết 72, ban hành ngày 9/9, đặt mục tiêu từ năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí và đến năm 2030 miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Mục tiêu là tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5, trong đó số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68, chiều cao trung bình trẻ em và thanh thiếu niên tăng thêm ít nhất 1,5 cm.

Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu có môi trường sống chất lượng tốt, chỉ số sức khỏe và độ bao phủ dịch vụ thiết yếu ngang tầm các nước phát triển, tuổi thọ trung bình trên 80, số năm sống khỏe mạnh trên 71. Hệ thống y tế được xây dựng "hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, ưu tiên phòng bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng" như mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Vũ Tuân