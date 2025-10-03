Chồng sẽ nguyền rủa và đánh tôi nếu dám động đến bồ của anh

Hôm tôi nhìn ảnh hai người trên mạng, tôi nhắn cho cô ấy, anh lập tức chửi bới, đe dọa: "Cái gì của tao, mày đừng động vào".

Tôi có bằng chứng chồng ngoại tình, anh cũng công khai thể hiện mình đang yêu người khác. Vì vậy tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh rất nhiều lần, anh không hợp tác giải quyết. Mỗi lần ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, anh lại nổi nóng, to tiếng với tôi. Có lần tôi cũng phải to tiếng lại nhưng không dùng từ hỗn hào, chỉ nói rõ: "Anh đã yêu người khác, tình cảm với em không còn thì mẹ con em chọn cho anh con đường đi với người mới, không giữ anh nữa". Sau đó tôi viết đơn ly hôn nhưng anh không ký. Anh nói đang cố giữ gia đình, còn tôi là người phá bỏ.

Tôi không nghĩ cho con ư? Nếu không nghĩ cho con, tôi đã không từng đau khổ, nín nhịn để chồng quay về khi anh lạc lối. Chính anh mới là người không biết thương con, bỏ mặc gia đình để yêu người khác. Nhiều năm nay anh đi làm không ngày nào về sớm, gần đây tôi buộc anh một tuần phải về đón con ba buổi. Những ngày khác anh vẫn về lúc nửa đêm, có hôm không về. Khi về, anh chỉ ôm điện thoại nhắn tin, gọi video với người tình. Có lần con trai tôi nhìn thấy, chạy lại nói: "Mẹ ơi, sao bố mẹ cứ cãi nhau hoài? Bố quát mẹ, đòi đánh mẹ, con sợ lắm. Bố ít về nhà, mà về thì chỉ cười với cô kia thôi". Nghe con nói, tim tôi như thắt lại.

Vợ chồng tôi đã ly thân hơn nửa năm, cuộc sống chỉ toàn cãi vã, trách móc. Đỉnh điểm là hôm bồ của chồng đăng hình ảnh hai người thân mật lên mạng xã hội. Tôi nhắn tin cho cô ấy nhưng không nhận được phản hồi mà tin đó lại chuyển hết cho chồng tôi. Anh lập tức chửi bới, đe dọa, thậm chí nói: "Cái gì của tao, mày đừng động vào". Nếu tôi còn nhắc đến cô ấy, anh sẽ nguyền rủa, dọa đánh tôi. Từ đó tôi hiểu anh đã quá cạn tình.

Tôi gửi đơn ly hôn đơn phương, tòa trả lại vì yêu cầu phải ghi rõ việc nuôi con. Tôi hỏi anh, anh lại đổ lỗi rằng tôi không thương con, chỉ biết bản thân. Thực tế, tôi làm việc có thu nhập ngang anh. Dù công ty sắp giải thể, tôi vẫn khẳng định: "Dù có khó khăn, em cũng nuôi con tốt, kể cả phải đi làm ôsin". Anh viện cớ tôi không đủ khả năng, nhưng thật ra chính anh chưa bao giờ chăm nổi con.

Con trai lớn 8 tuổi, con gái nhỏ mới gần 3 tuổi, tôi từng nhẹ nhàng khuyên anh quay về, giữ hạnh phúc gia đình vì con. Anh vẫn một mực: không bỏ gia đình, cũng không bỏ bồ. Anh chỉ muốn giữ cái vỏ bọc "gia đình đầy đủ", còn tình cảm vợ chồng thì phó mặc. Anh nói cần "thời gian để vượt qua giai đoạn khó khăn", nhưng đã hơn nửa năm vẫn vậy, trò chuyện với người kia mỗi tối.

Tôi thật sự mệt mỏi. Nếu cố chịu đựng, tôi sẽ sống thế nào? Tôi không thể ngày ngày nhìn chồng thân mật với người khác, về nhà coi thường và chửi bới mình. Tôi chọn ly hôn, không phải để phá gia đình, mà vì không muốn con lớn lên trong cảnh bố mẹ cãi vã, bất hạnh. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, ở tuổi 38, tôi quyết định ly hôn có đúng không?

Hồng Hoa