Người thiệt mạng, kẻ vào tù vì 'không cho nhậu chung'

Cần ThơNguyễn Văn Mạnh, 23 tuổi, và đồng phạm rượt đuổi, dùng dao đâm bạn nhậu tử vong chỉ vì mâu thuẫn "không cho nhậu chung".

Ngày 15/12, Mạnh bị TAND TP Cần Thơ phạt 16 năm tù về tội Giết người và bồi thường, cấp dưỡng nuôi 3 người con của bị hại tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Lâm Phước Đạt (25 tuổi) bị phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; Võ Văn Bình (39 tuổi) và Dương Minh Khoa (30 tuổi) bị phạt lần lượt 3 năm 6 tháng và 2 năm tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên phải xử lý nghiêm.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: An Giang

Các bị cáo và bị hại Châu Thanh Dân là bạn bè, trước đó không có mâu thuẫn. Tối 8/12/2024, Đạt, Bình cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, sau đó một người trong nhóm rủ Dân cùng Rích đến nhậu cùng.

Theo cáo trạng, trong lúc uống rượu, Bình nói chuyện lớn tiếng, xua đuổi Dân "ai cho mày lại đây, biến, tao không cho mày uống rượu". Dân tức giận vì bị đuổi, cầm dao định tấn công nhưng được mọi người can ngăn.

Lúc này, Mạnh và vợ từ trong hẻm đi ra, xảy ra xô xát với Đạt. Do sợ đánh nhau, Rích lái xe chở Dân cùng Đạt rời đi. Nhóm Mạnh đuổi theo.

Trong lúc rượt đuổi, hai bên sử dụng gạch, dao tấn công nhau giữa đường phố đông người. Mạnh sau đó đâm hai nhát vào lưng và hông của Dân khiến nạn nhân tử vong.

An Minh