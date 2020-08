Người thích cưới điểm du lịch

Erika LaBrie cưới tháp Eiffel còn Jodi Rose lấy chồng là cầu Quỷ trước sự chúc phúc của 14 vị khách mời.

Erika LaBrie, cựu cung thủ người Mỹ đứng đăm chiêu trước Golden Gate (Cầu Cổng Vàng) và tuyên bố: "Bất chấp sự khác biệt to lớn, chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết". Trước lời tỏ tình của Erika, biểu tượng nổi tiếng và hút khách bậc nhất thành phố San Francisco không thể nói lên lời. Điều này là hiển nhiên, vì nó chỉ là một cây cầu vô tri vô giác. Tất cả đã được ghi lại trong thước phim tài liệu mang tên Married To The Eiffel Tower (Cưới tháp Eiffel).

Erika LaBrie chụp ảnh bên một phần của tháp Eiffel. Ảnh: EaseTrip

Erika LaBrie không phải cái tên quá xa lạ với công chúng trên thế giới. Cô còn được biết đến với tên gọi khác, Erika "Aya" Eiffel. Cô đổi họ của mình sang Eiffel sau khi làm lễ kết hôn với biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp vào năm 2007. Trả lời phỏng vấn báo chí khi đó, cựu cung thủ cho biết tháp Eiffel đang bị cả thế giới hiểu nhầm. Mỗi năm, biểu tượng nổi tiếng này được bao quanh bởi hàng triệu du khách. Nhưng những người này đều là những người yêu nhau, cùng nhau đến đây du lịch, chứ không phải là họ yêu tháp Eiffel.

Năm 2009, nhân kỷ niệm hai năm "ngày cưới", cô xuất hiện trên chương trình Goodmorning America và cho biết việc mình phải lòng tháp Eiffel trong chuyến du lịch tới Pháp năm 2004. Trước đó, cô cũng trong mối quan hệ yêu đương tha thiết với điểm nổi tiếng khác, đó là Berlin Wall (Bức Tường Berlin). Erika yêu Berlin Wall trong 20 năm. Nói về những cuộc tình kỳ lạ của mình, Erika nói: "Tôi hạnh phúc, tôi không làm tổn thương ai, tôi không làm tổn thương chính mình. Tôi yêu cuộc sống của tôi".

Jodi Rose bên "chồng", cầu The Devil's Bridge (cầu Quỷ). Ảnh: Daily Star

Erika không phải là người duy nhất nảy sinh tình cảm với Bức tường Berlin. Eija-Riitta Berliner-Mauer, người Thụy Điển, cũng từng kết hôn với bức tường nổi tiếng này. Cô miêu tả nó là "bức tường đẹp nhất, quyến rũ nhất từng tồn tại". Và cô cũng sửa họ của mình thành Berliner Mauer.

Amanda Whittaker, sống tại Anh và đem lòng yêu tượng Nữ thần Tự do ở New York. Để được gặp "người yêu", cô đã tới Mỹ 4 lần. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ kết hôn cùng bức tượng.

Tháng 5/2019, Jodi Rose tổ chức kỷ niệm 6 năm ngày cưới, và "chồng" của cô là Le Pont du Diable (Devil's Bridge - cầu Quỷ). Cô "phải lòng" cây cầu này khi tới Ceret, miền nam nước Pháp du lịch năm 2013. Jodi kết hôn với cầu Quỷ trước sự chứng kiến của 14 vị khách và được cả thị trưởng của Saint-Jean-de-Fos gần đó chúc phúc.

Erika, Jodi, Eija-Riitta... nằm trong số ít những người trên thế giới có khuynh hướng bị quyến rũ bởi các vật thể, đồ đạc vô tri - Objectum Sexuality. Họ có tình cảm với những vật thể này, và tin rằng chúng cũng đáp lại. Giải thích cho hội chứng này, cựu giám đốc Viện nghiên cứu Khoa học Tình dục Frankfurt, Đức, Volkmar Sigusch cho biết đây không phải là một loại bệnh. Ông tin đó là kết quả của việc con người ngày càng trở nên xa cách, cô lập với nhau.

Anh Minh (Tổng hợp)