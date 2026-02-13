Người Thái tiếc thương nữ hiệu trưởng 'thế mạng' cho học sinh

Những lời tri ân từ khắp Thái Lan được gửi đến bà Sasipatchara Sinsamosorn, hiệu trưởng thiệt mạng khi bảo vệ học sinh trong vụ bắt con tin ngày 11/2.

Bà Sasipatchara, 54 tuổi, hiệu trưởng trường Patong Prathan Khiriwat tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, qua đời vì vết thương quá nặng trong vụ bắt con tin và nổ súng ngày 11/2.

Các nhân chứng cho biết khi vừa đến ngôi trường vào khoảng 16h45, tay súng ban đầu đã bắt một nữ sinh làm con tin. Sasipatchara cố gắng thuyết phục nghi phạm cho bà "thế mạng" với học trò và bắt bà làm con tin. Nữ hiệu trưởng bị bắn ngay sau đó, viên đạn trúng vào bên trái ngực rồi xuyên sang bên phải cơ thể, hướng chếch xuống phía dưới.

"Trong khoảnh khắc định mệnh, cô ấy đã dũng cảm bước lên bảo vệ học trò với tinh thần của một nhà giáo", Darawan Chaisuwan, phó hiệu trưởng trường Rattaphum Wittaya thuộc tỉnh Songkhla, ca ngợi người đồng nghiệp cũ.

Bà Sasipatchara được đưa vào Bệnh viện Hat Yai để điều trị, song không thể qua khỏi vì mất máu nghiêm trọng và rối loạn chức năng đông máu do chấn thương nội tạng nặng, theo Giám đốc bệnh viện Wiroj Yommuang.

Sasipatchara Sinsamosorn, hiệu trưởng trường Patong Prathan Khiriwat tỉnh Songkhla. Ảnh: Khaosod

Bà Sasipatchara có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục, từng làm phó hiệu trưởng và hiệu trưởng tại ba trường khác ở Songkhla, và giữ chức hiệu trưởng Patong Prathan Khiriwat từ năm 2020. Trên mạng xã hội, nhiều người Thái ca ngợi bà đã hy sinh quên mình để bảo vệ học sinh trong giây phút nguy hiểm.

"Bà Sasipatchara Sinsamosorn được người dân khắp Thái Lan tưởng nhớ không chỉ như một nhà quản lý giáo dục tận tụy, mà còn là người phụ nữ có lòng dũng cảm phi thường. Trong những giây phút cuối cùng, bà tự nguyện thế chỗ cho một học sinh đang bị bắt làm con tin. Bà đã đánh đổi cả tính mạng trong nỗ lực này. Sự quên mình của bà để lại dấu ấn sâu sắc với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng", Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Bangkok gửi lời tri ân trên mạng xã hội.

Ngoài trường hợp bà Sasipatchara, một nữ sinh 14 tuổi đã trúng đạn và phải phẫu thuật, trong khi một nạn nhân khác chấn thương mắt cá chân do nhảy xuống từ tầng hai để tìm cách thoát thân. Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan bắt sống nghi phạm vào tối 11/2. Trường Patong Prathan Khiriwat tạm đóng cửa trong hai ngày để tổ chức tưởng niệm và tư vấn tâm lý cho học sinh, nhân viên.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu giới chức Thái Lan nhanh chóng nghiêm trị vụ nổ súng, gọi đây là tội ác táo tợn "cần phải trị từ gốc". Ông cho biết đã nhận báo cáo đầy đủ và chỉ đạo cảnh sát đẩy nhanh điều tra, truy tố, đồng thời nói cơ quan chức năng sẽ làm rõ thêm các thông tin liên quan trạng thái kích động của nghi phạm.

Thanh Danh (Theo Bangkok Post, Thai Enquirer, Khaosod)