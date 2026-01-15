Người Thái Lan tranh cãi về chữ viết 'không đọc nổi' của ông Anutin

Bức ảnh bản ghi chép của Thủ tướng Anutin gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng chữ của ông khó đọc như chữ bác sĩ, số khác nói đó là phong cách tốc ký.

Tài khoản mạng xã hội @ThaibyChom của một giáo viên chuyên dạy tiếng Thái cho người nước ngoài, gần đây đăng video cho thấy sự khác biệt giữa chữ viết trong sách giáo khoa với cách viết thông thường của người Thái bản ngữ.

Trong video, @ThaibyChom cho rằng chữ Thái Lan trong sách vở được viết rất rõ ràng, mạch lạc, trong khi đa phần người Thái Lan thường viết cẩu thả, nguệch ngoạc. Video được chia sẻ rộng rãi, dẫn đến nhiều tranh cãi về sự tương phản rõ rệt giữa chữ Thái trên lý thuyết với trong thực hành.

Báo Bangkok Post của Thái Lan cho hay cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn khi một người dùng mạng xã hội đăng ảnh bản thảo ghi chép của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai và là ứng viên nổi bật cho vị trí lãnh đạo chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.

Bản viết tay được đánh giá là khó đọc của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hồi năm 2019. Ảnh: Threads/khwa.nn

Những dòng chữ trong bản ghi chép khó đọc đến mức người đăng phải in kèm dòng chữ màu vàng "giải mã" nét chữ theo từng từ, với nội dung được cho là liên quan việc sử dụng ngân sách để mua sắm thiết bị y tế. Bên dưới có chữ ký "Anutin Charnvirakul".

Nhiều người nhận xét chữ viết của ông Anutin giống kiểu chữ khó đọc thường thấy ở các bác sĩ. Trong khi đó, một người dùng Facebook giải thích rằng đây là phong cách tốc ký, hình thức ghi chép nhanh bằng cách sử dụng các ký hiệu và chữ viết tắt.

Tốc ký ưu tiên việc ghi lại thông tin then chốt một cách nhanh chóng, thay vì chú trọng đến tính rõ ràng, dễ đọc về mặt hình thức.

Bức ảnh này từng gây chú ý và tranh cãi đến mức nền tảng kiểm chứng thông tin Cofact ở Thái Lan phải vào cuộc xác minh. Cofact cho biết bức ảnh này là thật và từng được chia sẻ rộng rãi vào cuối tháng 9/2019, khi ông Anutin đang giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế công cộng.

Ông Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 5/9/2025. Ảnh: Reuters

Ông Anutin khi đó đăng bức ảnh này trên Facebook cá nhân với mục đích đùa vui. Bức ảnh sau đó được chia sẻ rộng rãi và càng thu hút sự chú ý khi có người cố "giải mã" chữ viết tay của ông để hiểu nội dung.

Khi được báo chí phỏng vấn, ông Anutin thừa nhận văn bản này đúng là do ông viết, nhưng chỉ là "ghi linh tinh" để thử cây bút vừa thay mực. Ông còn khen những người đã cố giải mã chữ viết tay của mình một cách chính xác. "Viết xong đến tôi còn không đọc nổi chữ của mình", ông nói.

Bức ảnh này sau đó không còn xuất hiện trên Facebook cá nhân của ông. Trong thông điệp chúc mừng năm mới năm 2023 do ông Anutin viết tay gửi tới công chức Bộ Y tế Công cộng, chữ viết của ông khá rõ ràng, dễ đọc.

Thông điệp chúc mừng năm mới của ông Anutin hồi năm 2023. Ảnh: Cofact

Huyền Lê (Theo Bangkok Post, Cofact)