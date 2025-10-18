Người tạt xăng truy đuổi 'tình địch' ở Đà Nẵng bị bắt

Nghi vợ có quan hệ ngoài luồng, Huỳnh Kim Vịnh, 31 tuổi, mang xăng tìm đến nơi làm việc của "tình địch" tạt thẳng vào người, cầm bật lửa truy đuổi dọa giết rồi bỏ trốn.

Ngày 18/10, Vịnh, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra hành vi Giết người.

Công an đọc lệnh bắt giam Huỳnh Kim Vịnh. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, Vịnh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông 35 tuổi trú phường Hòa Khánh. Anh ta khai, dù đã nhiều lần cảnh báo nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp diễn nên nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 16/9, Vịnh mang theo chai xăng, tìm đến nơi làm việc của "tình địch" tạt thẳng vào người. Anh này hoảng sợ bỏ chạy, bị Vịnh cầm bật lửa truy đuổi, dọa đốt nhưng không thực hiện được.

Sau khi gây án, Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành giấy triệu tập của công an, di chuyển qua nhiều tỉnh như Kon Tum, Bình Phước... Tối 17/10, khi Vịnh lén trở về Đà Nẵng và lẩn trốn tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngọc Trường