Người tát nhân viên y tế ở Nghệ An được hưởng án treo

Trần Tuấn Anh được tòa phúc thẩm chuyển hình phạt 7 tháng tù giam sang án treo do có nhân thân tốt, tích cực tham gia công tác thiện nguyện, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Nghệ An đối với Tuấn Anh, 27 tuổi, trú phường Vinh Hưng, về tội Gây rối trật tự công cộng được tuyên ngày 29/11.

HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của Tuấn Anh, căn cứ vào việc bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện, ủng hộ đồng bào lũ lụt...

Bị cáo Tuấn Anh tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, trình bày tại tòa, Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc, mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm, lo cho gia đình. Vì thế, sau khi bị tuyên 7 tháng tù giam, Tuấn Anh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bản án xác định, 23h30 ngày 31/5, Tuấn Anh đưa bố bị đau bụng đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ở phường Vinh Phú (trước đây thuộc TP Vinh) để cấp cứu. Quá trình làm thủ tục, điều dưỡng An, 29 tuổi, yêu cầu cung cấp thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân của bệnh nhân.

Tuấn Anh cho biết chỉ mang theo thẻ bảo hiểm y tế nên chị An nói "khi nào đưa đầy đủ giấy tờ thì sẽ làm thủ tục nhập viện". Trong lúc đợi người nhà bổ sung giấy tờ, Tuấn Anh thấy bố tái nhợt, xanh xao, đau bụng nên nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Thăm khám ổ bụng xong, bác sĩ nói sẽ kiểm tra chuyên sâu sau khi hoàn tất thủ tục.

Người tát nữ nhân viên y tế được giảm án Camera an ninh ghi lại Tuấn Anh đánh nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hồi tháng 5. Video: Hùng Lê

Đến 23h50, khi người nhà mang giấy tờ lên, Tuấn Anh đưa đến cho chị An để bổ sung thủ tục nhập viện. Sau khi tiếp nhận, nữ nhân viên y tế nói: "Anh và người nhà đi ra ngoài đi".

Nhà chức trách cáo buộc, bức xúc vì thấy bố bị đau, nằm chờ lâu mà chưa được làm thủ tục nhập viện nên Tuấn Anh to tiếng mắng chị An, nói: "Đi viện bỏ tiền ra chứ có đi xin đâu mà cư xử vậy". Chị An phân trần "em có làm gì đâu" thì Tuấn Anh lao tới vị trí chị đang ngồi, tát hai cái vào mặt, trong đó có một cái trúng má.

Bảo vệ và một số người đến can ngăn, đưa Tuấn Anh ra ngoài sảnh. Nam thanh niên tiếp tục to tiếng, đe dọa chị An cho đến khi được bạn chở về. Đến ngày 2/6, Tuấn Anh đến công an đầu thú.

Đức Hùng