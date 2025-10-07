Người tấn công tài xế sau va chạm giao thông bị bắt

Đăk LăkNguyễn Thế Anh, 41 tuổi, bị cáo buộc phạm tội khi đánh, đập vỡ điện thoại của tài xế xe tải sau va quẹt giao thông trên quốc lộ.

Ngày 7/10, Thế Anh, ngụ Đồng Tháp, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan điều tra cáo buộc, vụ việc xảy ra ở khu đông dân cư, gây ách tắc, cản trở lưu thông, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh; xâm phạm tài sản của tài xế.

Nguyễn Thế Anh lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 5/10, Thế Anh cùng 2 người khác đi xe bán tải do Huỳnh Tấn Nhân lái. Khi chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Buôn Hồ, xe này va chạm với ôtô tải do anh Nguyễn Hoàng Liên Sơn (35 tuổi, ngụ phường Cư Bao) lái.

Cho rằng ôtô anh Sơn chạy tạt đầu xe mình, Nhân xuống đường đập tay vào thùng xe yêu cầu dừng lại. Còn Thế Anh kéo bật cửa phía tài xế, chửi và giật điện thoại của anh Sơn ném mạnh xuống đường, gây hư hỏng.

Tiếp đó, Thế Anh tát, đấm tài xế liên tiếp 3 cái. Khi Sơn xuống xe, anh ta đấm thêm 2 cái vào mặt. Cả nhóm sau đó rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã mời những người này lên làm việc.

Tài xế ôtô bị tấn công sau va chạm giao thông Tài xế ôtô tải bị hành hung sau va chạm. Video: Người dân cung cấp

Trần Hóa