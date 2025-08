Người tấn công CSGT thổi nồng độ cồn bị bắt

Lâm ĐồngPhạm Văn Ao bị bắt tạm giam sau một tuần tấn công CSGT thổi nồng độ cồn tại xã Hàm Thuận, ngày 6/8.

Ngày 6/8, Ao bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Phạm Văn Ao tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối 26/7, Tổ CSGT của Công an tỉnh Lâm Đồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường giao thông qua xã Hàm Thuận. Thấy hai người đàn ông chạy xe máy (Ao ngồi sau) có biểu hiện vi phạm, cảnh sát ra hiệu dừng xe. Kiểm tra nồng độ cồn người cầm lái, cảnh sát xác định có vi phạm.

Khi CSGT lấy hồ sơ chuẩn bị lập biên bản người này, Ao lớn tiếng chửi bới, ngăn cản không cho lập biên bản. Trong lúc giằng co, anh ta bất ngờ đấm thẳng vào mặt cán bộ làm nhiệm vụ, khiến anh này bị thương.

Tổ cảnh sát lập tức khống chế Ao, phối hợp công an địa phương lập biên bản sự việc, đồng thời xác định anh ta cũng có nồng độ cồn. Làm việc với công an, Ao khai do có hơi men, không kiềm chế được cảm xúc nên đã gây ra sự việc.

Tư Huynh