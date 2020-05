Người tái dương tính nCoV dường như không lây bệnh

Hàn QuốcNhững bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnhh rồi sau đó xét nghiệm dương tính có thể do tàn dư còn virus còn sót lại và không lây cho người khác.

Hàng trăm bệnh nhân đã hồi phục nhưng sau đó kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với nCoV, khiến giới y tế em xét một số khả năng tái nhiễm từ bên ngoài hoặc virus hoạt động trở lại trong bệnh nhân.

Một hội đồng chuyên môn được chính phủ triệu tập vào tuần trước, đưa ra lời giải thích cho rằng khả năng các kết quả xét nghiệm này là dương tính giả, do tàn dư của virus.

Hàn Quốc sử dụng phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) để phát hiện vật liệu di truyền của nCoV. Kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR cho kết quả nhanh và chính xác trong chẩn đoán bệnh nhân nCoV.

"Nhưng trong một số trường hợp, các xét nghiệm này có thể phát hiện các mảnh virus cũ, không còn là mối đe dọa đối với chính bệnh nhân đó hoặc những người xung quanh", Seol Dai-wu, chuyên gia phát triển vaccine tại Đại học Chung-Ang của Seoul cho biết.

"Bản thân máy RT-PCR không thể phân biệt được các mảnh virus có thể gây lây nhiễm với các mảnh virus vô hại vì xét nghiệm chỉ đơn giản là phát hiện bất kỳ thành phần nào của virus", Seol nói.

"Các kết quả dương tính giả này có thể lý giải cho các trường hợp bệnh nhân đã hồi phục Covid-19 xét nghiệm dương tính trở lại", đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tại Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

"Các nhà chức trách vẫn đang thu thập bằng chứng để củng cố giả thuyết rằng các mảnh virus phát hiện được qua xét nghiệm là từ các tế bào virus đã chết", ông Jeong Eun-kyeong, Giám đốc KCDC, cho biết hôm 6/5.

Các bệnh nhân dương tính trở lại với nCoV dường như không có khả năng lây nhiễm. KCDC chưa phát hiện trường hợp nào lây bệnh cho người khác.

Khi nghiên cứu về những ca tái dương tính, KCDC đã lấy mẫu nuôi cấy các virus này trong 2 tuần. Kết quả cho thấy, các mẫu virus ở người tái dương tính, rất ít hoặc không có khả năng lây nhiễm. Trong đó, 29 mẫu nuôi cấy hoàn thành vào ngày 6/5 cho kết quả âm tính trở lại. Ít nhất 79 mẫu đang được xử lý.

Oh Myoung-don, Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, người đứng đầu hội đồng chuyên gia nghiên cứu các trường hợp tái dương tính cho biết: "Không giống như viêm gan B hay virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), nCoV không xâm nhập vào nhân tế bào chủ. Điều đó có nghĩa là nó không gây nhiễm mạn tính và khả năng kích hoạt lại là rất thấp"

Giải thích này cũng phù hợp với nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó. Theo WHO, người khỏi Covid-19 vẫn xét nghiệm dương tính là do phổi đang đào thải các tế bào chết chứ không phải tái nhiễm. Tổ chức này cũng cho biết cần nghiên cứu thêm để xác định liệu những người tái dương tính có khả năng lây nhiễm virus cho người khác không.

Lê Cầm (Theo Reuters)