Người sử dụng drone, flycam phải đăng ký phương tiện

Người điều khiển drone, flycam phải đăng ký phương tiện và có giấy phép điều khiển, theo quy định mới của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái, áp dụng với người từ 18 tuổi.

Nghị định 288 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác được Chính phủ ban hành ngày 5/11, có hiệu lực từ 5/11/2025. Theo đó, mọi UAV phải được đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Người điều khiển phải đủ 18 tuổi, không sử dụng rượu bia, ma túy hay các chất bị cấm khi bay. Với thiết bị nặng dưới 0,25 kg, người dưới 18 tuổi được phép điều khiển nếu đảm bảo an toàn.

Người sử dụng UAV phải có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng mắt thường. Trường hợp điều khiển thiết bị nặng từ 2 kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn hoặc theo chương trình cài đặt sẵn, cần có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng thiết bị hoặc chứng chỉ quốc tế được Bộ Quốc phòng công nhận.

Hoạt động bay trong khu vực cấm chỉ được cấp phép khi phục vụ công vụ, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Drone được sử dụng để phun thuốc trên cánh đồng huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nghĩa Lâm

UAV được cấp Giấy chứng nhận đăng ký khi đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành và có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Với thiết bị nhập khẩu, người sở hữu phải có giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan và hóa đơn hợp lệ. Trường hợp UAV tự lắp ráp hoặc đang thử nghiệm, chủ sở hữu phải được đơn vị có thẩm quyền kiểm nghiệm, đánh giá kỹ thuật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn bay.

Thời gian qua, việc sử dụng drone, flycam gần các sân bay như Thọ Xuân, Đà Nẵng từng gây uy hiếp an toàn hàng không, khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Nghị định 288 được đánh giá là cần thiết để kiểm soát chặt chẽ hoạt động của UAV và xử lý nghiêm các vi phạm.

Anh Duy