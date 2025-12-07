Người sống trên Sao Hỏa sẽ già nhanh hơn ở Trái Đất

Một người sống 50 năm trên Sao Hỏa sẽ già hơn 9 giây so với khi sống ở Trái Đất do thời gian trên hành tinh đỏ trôi nhanh hơn.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Astronomical tuần này, nhóm nhà vật lý tại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) phân tích tỉ mỉ chuyển động và lực hút của Sao Hỏa. Sử dụng công thức giãn nở thời gian, họ ước tính chênh lệch của đồng hồ nguyên tử đặt trên Sao Hỏa so với đồng hồ nguyên tử ở Trái Đất.

Kết quả, đồng hồ trên sao Hỏa sẽ nhanh hơn trung bình 477 micro giây (hay 477 phần triệu giây) mỗi ngày. Con số này có thể tăng giảm 226 micro giây mỗi ngày, tùy thuộc vị trí của Sao Hỏa trên quỹ đạo.

Trên Sao Hỏa, thời gian trôi nhanh hơn trung bình 477 micro giây mỗi ngày. Ảnh: NASA

Năm ngoái, các nhà khoa học đã ước tính với độ chính xác cao rằng trên Mặt Trăng, đồng hồ chạy nhanh hơn 56 micro giây mỗi ngày. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất theo quỹ đạo gần tròn, Trái Đất cũng quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn, khiến mức chênh lệch này khá ổn định.

"Tuy nhiên, Sao Hỏa không như vậy. Khoảng cách của hành tinh này với Mặt Trời và quỹ đạo lệch tâm khiến sự biến thiên thời gian lớn hơn. Bài toán ba vật thể đã rất phức tạp, nhưng chúng tôi phải đối mặt với bốn: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng, Sao Hỏa. Bài toán nan giải này thậm chí còn khó hơn tôi nghĩ lúc đầu", nhà vật lý Bijunath Patla tại NIST chia sẻ.

Patla cùng đồng nghiệp phải xem xét lực hấp dẫn bề mặt và quỹ đạo lệch tâm của Sao Hỏa, cũng như tác động của Mặt Trời, Trái Đất, thậm chí cả Mặt Trăng lên hành tinh đỏ. Sự kết hợp của tất cả những yếu tố này giúp nhóm chuyên gia nắm rõ cần điều chỉnh những gì để giữ cho đồng hồ ở Sao Hỏa và Trái Đất đồng bộ.

"Có thể vài chục năm nữa, bề mặt Sao Hỏa mới phủ đầy vết bánh xe của robot thám hiểm, nhưng việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thiết lập hệ thống điều hướng trên các hành tinh và mặt trăng khác vẫn rất hữu ích", nhà khoa học Neil Ashby tại NIST, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. "Giống như những hệ thống định vị toàn cầu hiện nay, ví dụ GPS, hệ thống mới sẽ phụ thuộc vào độ chính xác của đồng hồ, và các ảnh hưởng đến tốc độ đồng hồ có thể được phân tích nhờ thuyết tương đối rộng của Einstein".

Thu Thảo (Theo Space, IFL Science)