Người sống 18 năm ở sân bay qua đời

Nasseri, người đàn ông sống tại sân bay Charles de Gaulle của Pháp suốt 18 năm, qua đời tại địa điểm này.

Phát ngôn viên sân bay Charles de Gaulle ngày 12/11 thông báo Mehran Karimi Nasseri, người tị nạn Iran, qua đời ở tuổi 77 tại nhà ga số 2 của sân bay "vì nguyên nhân tự nhiên", song không nêu chi tiết.

Ông Nasseri năm 1988 từ Bỉ, qua Pháp để tới Anh thì mất giấy tờ, do đó không thể lên máy bay hay rời sân bay và mắc kẹt tới năm 2006.

Tháng 7/2006, ông Nasseri phải nhập viện và nơi cư trú của ông tại sân bay Charles de Gaulle được dỡ bỏ. Cuối tháng 1/2007, ông rời bệnh viện, sống tại khách sạn gần sân bay Charles de Gaulle và được chi hội Chữ thập đỏ Pháp tại sân bay chăm sóc.

Ông Nasseri tháng 3/2007 được chuyển tới trung tâm từ thiện Emmaus ở quân 20 ở Paris, khoảng một năm sau tới sống tại một nhà dưỡng lão của thành phố.

Ông Mehran Karimi Nasseri đứng cạnh áp phích phim The Terminal tháng 8/2004. Ảnh: CNN.

Phát ngôn viên sân bay Charles de Gaulle cho biết ông Nasseri "quay lại sống tại khu vực công cộng của sân bay từ giữa tháng 9 sau một thời gian ở trong nhà dưỡng lão".

Người này cho biết ông Nasseri là "nhân vật mang tính biểu tượng" tại sân bay, các nhân viên ở đây "đều gắn bó với Nasseri và chăm sóc cho ông nhiều nhất có thể, dù chúng tôi muốn ông tới một nơi cư trú thật sự".

Trong 18 năm sống tại Nhà ga số 1 của sân bay Charles de Gaulle, ông Nasseri để hành lý bên mình, đọc các ấn phẩm, viết nhật ký hoặc nghiên cứu kinh tế. Ông nhận đồ ăn và báo từ các nhân viên sân bay, cũng như lời thăm hỏi của các phóng viên muốn nghe ông kể chuyện và những bức thư bày tỏ sự ủng hộ.

Câu chuyện của ông Nasseri trở thành cảm hứng cho bộ phim Phi trường (The Terminal) do diễn viên Tom Hanks thủ vai chính, công chiếu năm 2004. Đề cập tới bộ phim, phát ngôn viên sân bay Charles de Gaulle cho biết "bộ phim của đạo diễn Spielberg gợi ý rằng ông Nasseri mắc kẹt tại đây, song trên thực tế ông ấy ở đó vài lần, chủ yếu tại khu vực công cộng của sân bay và luôn được tự do đi lại".

Giới chức Pháp từng đề nghị cho phép ông Nasseri cư trú tại nước này. Tuy nhiên, ông Nasseri từ chối lời đề nghị, lý do được cho là người đàn ông này muốn tới Anh, điểm đến ban đầu của ông.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)