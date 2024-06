Người sở hữu vũ khí trưng bày phải khai báo

Tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí là hiện vật trưng bày, triển lãm, làm đồ gia bảo, nhưng phải khai báo.

Sáng 29/6, Quốc hội thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với hơn 94% đại biểu tán thành.

Tại điều 4, Luật quy định tổ chức, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật trưng bày, triển lãm, làm đồ gia bảo phải khai báo. Hồ sơ nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại, số hiệu, xuất xứ và nộp tại Công an xã, phường, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Công an.

Việc nghiên cứu, sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, súng săn; tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng bị nghiêm cấm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vũ khí thô sơ là phương tiện đặc biệt, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người và công tác bảo đảm an ninh, trật tự nên cần quản lý chặt chẽ. Nhiều vũ khí thô sơ được trưng bày, triển lãm, làm đồ gia bảo vẫn còn khả năng gây sát thương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó chủ tịch bấm nút thông qua luật. Ảnh: Hoàng Phong

Dao dùng trong lao động sản xuất không bị coi là vũ khí

Khoản 6 điều 2 quy định, dao có tính sát thương cao là dao sắc, nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Công an ban hành. Dao găm, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ, được coi là vũ khí thô sơ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết việc bổ sung dao có tính sát thương cao nhằm tăng cường quản lý, tạo cơ sở pháp lý để phòng chống tội phạm sử dụng dao. Luật quy định 3 chế độ quản lý những loại dao này gắn với mục đích sử dụng.

Trường hợp dùng dao có tính sát thương cao phục vụ lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày thì không coi là vũ khí. Tuy nhiên các cơ quan phải quản lý chặt, bảo đảm an toàn, nhằm phòng ngừa nguy cơ dùng dao có tính sát thương cao vào mục đích vi phạm pháp luật.

Nếu dùng dao có tính sát thương cao để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ, thì quy định là vũ khí thô sơ. Dùng dao có tính sát thương cao với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì quy định là vũ khí quân dụng.

Theo ông Tới, với các quy định như Luật thì các hành vi liên quan đến dao có tính sát thương cao không có động cơ, mục đích sẽ không bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Điều 74 của luật giao Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao để thực hiện từ 1/1/2026. Các biện pháp bảo đảm an toàn phải phù hợp với thực tiễn, không gây cản trở đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân.

Người sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu dao có tính sát thương cao phải cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất khi có yêu cầu của công an.

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Phạm Dự