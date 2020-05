Các show nhạc mini tại gia, tiệc EDM trực tuyến tại Marquee Singapore và chuỗi nhạc hội Zouk Phuturescapes... được người dân đảo quốc hưởng ứng.

Trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, các hoạt động giải trí tại Singapore đều tạm ngưng. Tuy nhiên, các nghệ sĩ vẫn tổ chức show nhạc mini, tương tác với fan qua livestream trên nền tảng trực tuyến. Truyền thông Singapore lẫn khán giả khen nghệ sĩ thích nghi nhanh, sáng tạo thời dịch.

Theo Straitstimes, khi ở nhà dài ngày, các mini show tại gia của thần tượng trở thành món ăn tinh thần của fan. Trên một số diễn đàn, khán giả cũng bày tỏ thích thú, hưởng ứng chuỗi sự kiện âm nhạc trực tuyến do nghệ sĩ, các câu lạc bộ đêm nổi tiếng tại Singapore lẫn Tổng cục Du lịch nước này tổ chức.

Cuối tháng tư, 14 nghệ sĩ Singapore cùng quay video biểu diễn ca khúc "Stay home" với đa ngôn ngữ, kêu gọi người dân ở nhà và tri ân "những người hùng" đã, đang chiến đấu với dịch. Ca sĩ Alif, Dee Kosh, Yung Ra Ja, Zadon, nữ ca sĩ Iman Fandi, Hashy... diện trang phục đơn giản ngồi trước máy quay mini tại nhà. Họ vừa đàn, nấu ăn, chơi cùng thú cưng và hát cổ vũ tinh thần người dân. Các sao hy vọng khán giả chú trọng chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân kể cả khi hết dịch.

Người Singapore hưởng ứng chuỗi sự kiện âm nhạc trực tuyến Nhạc phẩm "Stay home" do dàn sao Singapore thể hiện.

Hôm 22/5, cộng đồng EDM được sống hết mình trong bầu không khí lễ hội vui nhộn của âm nhạc và vũ đạo. Theo đó, Marquee Singapore - hộp đêm Marquee thứ tư trên thế giới và đầu tiên của châu Á - tổ chức tiệc âm nhạc, khiêu vũ trên nền tảng trực tuyến Zoom và Twitch. Chương trình có sự góp mặt của các DJ hàng đầu Singapore lẫn quốc tế như DJ Steve Aoki, Nicky Romero và Andrew Rayel...

DJs Steve Aoki (trong ảnh), Nicky Romero và Andrew Rayel được nhiều người trẻ Singapore mến mộ. Ảnh: Marquee Singapore.

Không chỉ đánh nhạc, biểu diễn những bước nhảy điêu luyện, các nghệ sĩ còn tương tác, trả lời câu hỏi của fan. Đa số sao cho biết dịch khiến cuộc sống của họ thay đổi nhưng không quá khác biệt bởi họ nhanh thích nghi, tìm thú vui qua nền tảng trực tuyến để vừa có thể luyện tập, vừa gần gũi fan. Sự kiện tại Marquee Singapore thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, bình luận. Đa số fan nhận xét dù biểu diễn trực tuyến, chương trình vẫn không mất đi sự sôi động vốn có.

Nhằm thắp lửa âm nhạc và giúp người dân giải trí thời dịch, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) hợp tác với Zouk - ông hoàng của những bữa tiệc đêm tại Singapore - mang đến chuỗi nhạc hội EDM trực tuyến tương tác "Zouk Phuturescapes". Sự kiện diễn ra trong hai ngày 30-31/5.

STB và Zouk cho biết sẽ nâng tầm trải nghiệm các bữa tiệc trực tuyến bằng cách "thổi làn gió mới" vào các hoạt động vui chơi giải trí về đêm, với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ Singapore và quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là áp dụng công nghệ tiên tiến như bộ lọc thực tế ảo tăng cường (AI filter) và nền 3D ảo. Hai đơn vị mong khám phá tiềm năng, giới thiệu một đảo quốc sôi động giữa đại dịch.

Đại nhạc hội EDM trực tiếp Zouk Phuturescapes diễn ra vào ngày 30-31/5 và miễn phí cho tín đồ âm nhạc toàn cầu. Ảnh: Zouk Facebook.

Đại tiệc "Phuturescapes" có sự góp mặt của dàn DJ, nghệ sĩ quốc tế như DJ Diplo (Mỹ) và DJ Christina Novelli (Anh)... Loạt sao tài năng Singapore cũng tham gia sự kiện này gồm LeNERD, Che CheMolly, KoFlow - DJ từng diễn chung với Mariah Carey, Missy Elliot, Kanye West; Yung Raja - rapper nổi tiếng với phong cách rap lai giữa tiếng Anh và tiếng Tamil, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jasmine Sokko - được mệnh danh "phù thủy EDM ma quái".

Rapper ShiGGa Shay cùng người mẫu, MC Hanli Hoefer sẽ tương tác với khán giả. ShiGGa Shay quen mặt với khán giả Việt trong MV Đi đi chần chờ chi, hợp tác cùng Only C, do Tổng cục Du lịch Singapore khởi xướng. Anh tên thật là Pek Jin Shen, là nhạc sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất âm nhạc được yêu mến tại Singapore.

Bà Lynette Pang - Phó Tổng Cục trưởng (Marketing Group) của STB mong muốn đưa các bữa tiệc "ảo" lên một tầm cao mới thông qua sự kết hợp giữa nội dung, công nghệ nhập vai, hoạt động tương tác và ý tưởng tiếp thị sáng tạo. Qua đó, STB hy vọng có thể giới thiệu những hoạt động giải trí và cuộc sống về đêm độc đáo nhất Singapore; giới thiệu tới bạn bè quốc tế tài năng âm nhạc đảo quốc. "Cùng với Zouk, chúng tôi chào đón khán giả toàn cầu cùng tham gia để có trải nghiệm độc đáo, thoải mái và an toàn ngay trong chính ngôi nhà của bạn", bà chia sẻ.

Andrew Li, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Zouk cho biết thêm, sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore mang đến cơ hội nâng tầm các bữa tiệc trực tuyến, giới thiệu trải nghiệm giải trí và cuộc sống về đêm của Singapore đến khán giả toàn cầu. Phuturescapes sẽ là bữa tiệc hội tụ cộng đồng yêu âm nhạc toàn cầu trên nền tảng an toàn và dễ tiếp cận...

Với mục tiêu tiếp cận khán giả quốc tế, "Phuturescapes" sẽ diễn ra trong ba khung giờ (giờ Việt Nam): 10h và 19h thứ bảy ngày 30/5, 23h ngày 31/5. Mỗi khung giờ sẽ có tối đa 1.000 lượt đăng ký, phát trên Zoom và trực tuyến trên Facebook, YouTube của STB và Zouk. Đăng ký tại đây

Thi Quân