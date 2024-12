Một người đàn ông gần nhà tôi thường xuyên uống rượu say, sau đó la lối, chửi bới những người ông ghét, đôi khi còn đập phá đồ đạc của họ.

Tuy nhiên, khi tỉnh rượu, ông ấy lại xin lỗi và giải thích rằng do mất kiểm soát khi say rượu chứ không cố ý. Vậy, hành vi chửi bới, xúc phạm người khác trong lúc say rượu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Độc giả Thu Bông

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn