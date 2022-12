Người sáng lập FTX bị bắt

Giới chức Bahamas bắt giữ Sam Bankman-Fried theo đề nghị của Mỹ và nhiều khả năng Washington sẽ yêu cầu dẫn độ.

Giới chức Bahamas thông báo bắt Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập FTX, hôm 12/12 sau khi cơ quan hành pháp Mỹ đưa ra cáo buộc hình sự nhằm vào ông. "Phía Mỹ nhiều khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ người này về nước", Bộ trưởng Tư pháp Bahamas Ryan Pinder cho hay.

"Bahamas và Mỹ có chung lợi ích trong nỗ lực buộc các cá nhân liên quan đến FTX, những người có thể đã phạm pháp và phản bội niềm tin của công chúng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho hay, thêm rằng nước này đang tiến hành cuộc điều tra hình sự độc lập về vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền số.

Quan chức tư pháp Mỹ xác nhận chính phủ nước này đã đề nghị Bahamas bắt SBF và cáo trạng sẽ được công bố hôm nay. SBF hôm 10/12 khẳng định sẽ điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 13/12, nhưng nói không sẽ giúp ích được gì nhiều.

Sam Bankman-Fried. Ảnh: CoinDesk

Sau khi FTX nộp đơn phá sản ngày 11/11, cựu CEO Sam Bankman-Fried đăng một loạt tweet nói về nguyên nhân khiến sàn sụp đổ, sau đó gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Ngày 30/11, ông xuất hiện trong sự kiện DealBook do New York Times tổ chức. Một ngày sau, ông tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Thông điệp xuyên suốt của SBF trong những lần xuất hiện là sự sụp đổ của FTX xuất phát từ lỗi bất cẩn và do ông quá tự tin chứ không cố tình lừa người dùng. Ông thậm chí tin mình không phải chịu trách nhiệm hình sự sau thảm họa.

Theo CNBC, nếu chiếu theo luật phá sản của Mỹ, sàn giao dịch tiền số FTX đang có hơn một triệu chủ nợ. Ngày 28/11, BlockFi, một trong những công ty cho vay tiền số lớn nhất thế giới, đã tuyên bố phá sản do liên quan đến vụ sập sàn FTX.

Điệp Anh (theo CNBC)