Người San Francisco ngán ngẩm vì bị chó làm phiền ở nơi công cộng

MỹNhiều người dân San Francisco bắt đầu cho rằng thành phố quá thân thiện với chó, khi chúng tự do cướp bánh ở quán cà phê, liếm người tập gym.

Rose Crelli, nữ nghệ sĩ violin 29 tuổi, rất yêu chó. Cô lớn lên cùng chó kéo xe ở Alaska và thường dừng lại vuốt ve chó trên đường phố. Nhưng cô bắt đầu nghĩ rằng San Francisco quá thân thiện với chó sau hôm đi uống cà phê với bạn ở công viên Alamo Square.

Họ bị 5 con chó thả rông tiếp cận trong khu vực yêu cầu xích chó. Một con lông vàng khiến cô phát cáu. "Nó nhảy bổ vào cái bánh tôi đang ăn, miệng dính đầy bánh và nước dãi", cô nói, cho biết chủ của lũ chó nhìn thấy nhưng lờ đi.

San Francisco lâu nay nổi tiếng là nơi dành cho những người yêu chó. Thành phố có không gian xanh rộng lớn với quầy bán đồ ăn vặt, bãi biển cho chó chạy nhảy nô đùa.

Theo số liệu năm 2022 của một tổ chức chăm sóc thú cưng dựa trên ước tính của Hiệp hội Y khoa Thú y Mỹ, San Francisco là nơi sinh sống của khoảng 150.000 con chó. Theo một khảo sát do báo San Francisco Standard thực hiện, khoảng 22% cử tri thành phố nuôi chó, cao hơn so với tỷ lệ cử tri có con cái là 17%. Thành phố có nhiều tiệm chăm sóc thú cưng sang trọng, nhà hàng và công viên dành cho chó.

Những người nuôi chó tụ tập trên một bãi cỏ gần sông ở San Francisco. Ảnh: San Francisco Standard

Ralph Migdal, 63 tuổi, cho biết sẽ không bận tâm đến việc người ta đưa chó đi tới bất kỳ nơi nào miễn là chủ của chúng có trách nhiệm trông chừng. Ông từng bị một con chó lạ tới liếm mặt khi đang gập bụng trong phòng gym.

"Khi tôi báo với chủ con chó, người đang mải xem điện thoại, thì người đó chỉ nói: 'Xin lỗi anh bạn'", Migdal nói.

Chandra Wilson, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chuyển đến San Francisco một phần vì thành phố này rất ưu ái chó. Cô là chủ nhân của Clementine, chó Dachshund có 64.000 người theo dõi trên Instagram.

Cô đưa Clementine đi khắp mọi nơi được phép, bao gồm nhà hàng và cửa hàng quần áo. Họ từng đi sở thú và được nhận xét Clementine cư xử tốt hơn trẻ con. Cô cho rằng loài chó phải được dạy dỗ những quy tắc cơ bản sau khi chứng kiến một con chó đại tiện ngay trên sàn nhà một siêu thị.

"Mọi người đều sốc", người phụ nữ 33 tuổi cho hay.

Ngán ngẩm vì chó tại thành phố thân thiện với chó nhất nước Mỹ Clementine ăn bánh sừng bò trong một tiệm cà phê ở San Francisco ngày 1/10. Video: Instagram/Clementinethedog

Clare O'Malley, người làm trong lĩnh vực tài chính vừa từ Chicago chuyển tới San Francisco, cho rằng thành phố là nơi thân thiện nhất với chó mà cô từng đến, dù bản thân cô không nuôi chó.

Khi đang đứng bên ngoài một quán cà phê với bạn hồi tháng 8 và vuốt ve một chú chó, O'Malley, 33 tuổi, thấy hai con chó giống Labrador màu đen tiến đến. Trong tích tắc, một con nhảy lên, giật bánh sừng bò trong tay một người đàn ông. Chủ nhân của nó và nhân viên cửa hàng cho biết đây không phải lần đầu.

"Con chó đó nổi tiếng vì giật bánh sừng bò rồi tỏ ra vô tội", cô nói.

Các cuộc gọi đến Sở Giải trí và Công viên San Francisco về chó thả rông đã tăng 6% trong năm qua so với năm trước, dù tương đối ít.

Steffen Franz, quản lý một nhóm tình nguyện viên ở Công viên Lafayette, nhận được đủ kiểu khiếu nại về chó. Ông sống đối diện công viên, thường xuyên nghe tiếng chó sủa mà không ai quản lý, hay thấy người ta mải xem điện thoại trong lúc chó đi lang thang tại khu vực yêu cầu xích.

Franz cho rằng Covid đã mở ra kỷ nguyên mới, khiến nhiều người nuôi chó tự cho mình quyền được làm phiền người khác. "Ngày trước, nếu chó của bạn cư xử không đúng mực, sẽ có một nhóm người lại gần nói: 'Này, như thế không hay đâu'. Bây giờ, tôi cảm thấy người ta chỉ biết quay lưng", ông nói.

Chris Laraway, người làm nghề dắt chó đi dạo, cho rằng đa số chó ở San Francisco vẫn cư xử tốt, mọi người đang phản ứng hơi thái quá. Ông thường dắt chó vào các sự kiện ở địa phương, chủ yếu là nhân viên mời vào. Ông từng bị một phụ nữ hét vào mặt khi một con chó nhảy lên giường trong buổi bán đồ cũ.

"Tôi không khuyến khích nó làm như thế. Đấy là bản năng của loài chó", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo WSJ/SF Standard)