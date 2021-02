Người Sài Gòn lên chùa làm lễ cầu an

18h lễ Kỳ An Hội diễn ra, do bên trong chùa không còn chỗ nên rất nhiều người khác khác phải làm lễ bên ngoài cổng. Lực lượng dân phòng túc trực để đảm bảo an ninh, hạn chế tụ tập quá đông và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang.