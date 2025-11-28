Người quen thư ký báo chí Nhà Trắng bị đặc vụ ICE bắt

Ferreira, mẹ của cháu trai thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt, bị đặc vụ ICE bắt trong đợt truy quét người nhập cư trái phép đầu tháng 11.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 26/11 xác nhận các đặc vụ cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắt một phụ nữ tên Bruna Caroline Ferreira, 33 tuổi, quốc tịch Brazil. Cô đang bị giam tại cơ sở ICE ở bang Louisiana.

Ferreira từng là hôn thê của Michael Leavitt, anh trai của thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Hai người có một con trai 11 tuổi, tên Michael Leavitt Jr.

Bruna Caroline Ferreira, mẹ của cháu trai thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: The Times

Boston Globe cho biết Ferreira bị bắt hôm 12/11 tại thành phố Revere, bang Massachusetts, khi đang trên đường từ nhà đến đón con trai tại trường ở bang New Hampshire lân cận. Các đặc vụ ICE ập đến kiểm tra, yêu cầu Ferreira xuất trình bằng lái xe, nhưng cô không có giấy tờ tùy thân.

Theo DHS, Ferreira đến Mỹ theo diện thị thực du lịch B2 và không rời đi sau khi visa hết hạn vào tháng 6/1999. Cô từng bị bắt vì tội hành hung.

Luật sư bào chữa Jeffrey Rubin nói Ferreira đang xin thẻ xanh và được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo DACA, chương trình dành cho những người được đưa vào Mỹ trái phép khi còn nhỏ.

Nguồn thạo tin Nhà Trắng xác nhận Ferreira là mẹ của cháu trai thư ký báo chí Karoline, nhưng hai người đã không nói chuyện suốt nhiều năm. Leavitt Jr. sống cùng bố ở New Hampshire từ nhỏ và Michael đã lập gia đình với người khác.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 22/9. Ảnh: AP

Graziela Dos Santos Rodrigues, em gái của Ferreira, đã phát động chiến dịch quyên góp trên GoFundMe để đấu tranh pháp lý với ICE, nhằm giúp Ferreira được ở lại Mỹ. Cô mô tả Ferreira là một người mẹ tận tụy và chăm chỉ.

"Ferreira đã làm hết sức để xây dựng một cuộc sống ổn định và lương thiện ở đây. Cô ấy đã duy trì trạng thái nhập cư hợp pháp thông qua DACA, tuân thủ mọi yêu cầu và luôn cố gắng làm điều đúng đắn", trang gây quỹ viết, thêm rằng con trai cô ngày nào cũng hy vọng mẹ kịp trở về trước kỳ nghỉ lễ.

Như Tâm (Theo Reuters, Guardian)