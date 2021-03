Người 'quậy' tòa Bình Thuận lĩnh án

Trần Thị Ngọc Nữ, 44 tuổi, bị phạt 9 tháng tù do đến tòa án Bình Thuận gây rối, chửi chánh án, phát lên mạng xã hội.

Nữ bị TAND TP Phan Thiết kết tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 BLHS, ngày 23/3.

Chồng bị cáo và bà Huỳnh Vũ Mai Vương (ngụ phường Mũi Né), có mặt trong các buổi gây rối, được cho là chưa đến mức xử lý hình sự, nên HĐXX đề nghị xử lý hành chính.

Theo HĐXX, hành vi của Nữ đã làm mất trật tự công cộng, cản trở hoạt động bình thường của TAND tỉnh Bình Thuận. Việc bị cáo quay video, phát lên mạng những lời chửi bới là đã xâm phạm đến uy tín của cán bộ công chức và cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, cần phải xử lý để có tính răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ nghe tuyên án, chiều 23/3. Ảnh: Việt Quốc.

Cáo trạng xác định, Nữ được bà Vương ủy quyền tham gia tố tụng, giải quyết vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn do TAND tỉnh Bình Thuận thụ lý phúc thẩm. Không đồng ý với bản án đã tuyên, Nữ khiếu nại, nhưng không được chấp nhận.

Sáng 28/6/2018, Nữ cùng chồng và bà Vương đến tòa án Bình Thuận tìm Chánh án Biện Văn Hoan (hiện đã nghỉ hưu) và thẩm phán Lương Thanh Chính (người xử phúc thẩm) để tiếp tục giải quyết nhưng không gặp. Nữ đã đi lên các khu vực từ tầng một đến tầng ba, vừa quay vừa chửi bới, xúc phạm hai ông này. Hành vi này được Nữ thực hiện thêm lần nữa vào chiều cùng ngày.

HĐXX công bố một số đoạn video mà bà Nữ đã quay đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Việt Quốc.

Kết luận của Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần TP HCM cho rằng tại thời điểm thực hiện hành vi Nữ bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Việt Quốc