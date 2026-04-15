Người quảng cáo bán thuốc 'khỏi hen suyễn 100%' bị bắt

Nghệ AnNguyễn Duy Sơn bị cáo buộc sản xuất, buôn bán cả nghìn thuốc chữa hen suyễn giả, có chất cấm, nhưng quảng cáo "khỏi 100%" để bán cho người tiêu dùng.

Ngày 15/4, Sơn (39 tuổi, trú phường Trường Vinh) bị Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nghi can Sơn (góc phải), cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, Sơn không có chuyên môn nhưng năm 2025 tự mở cơ sở sản xuất, mua bán thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc ở phường Trường Vinh (trước đây thuộc TP Vinh). Anh ta mua sản phẩm trôi nổi trên mạng, sau đó dán nhãn "khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày", "thuốc nam gia truyền", "không tác dụng phụ" rồi rao bán.

Để tìm khách, Sơn đi dọc Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, dùng bình xịt sơn phun dòng chữ "100% khỏi hen suyễn" kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, cột điện. Khi có người đặt hàng, Sơn liên hệ và gửi thuốc qua đường chuyển phát.

Cuối tháng 3, cảnh sát khám xét nơi ở của Sơn, thu giữ gần 200 lọ sản phẩm thuốc chữa hen suyễn giả cùng nhiều tang vật. Tính đến nay, Sơn bị cho là đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hộp đựng cáp ở Nghệ An bị Sơn xịt sơn quảng cáo thuốc hen suyễn. Ảnh: Công an cung cấp

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định, thành phần thuốc chữa hen suyễn tại cơ sở của Sơn chứa dexamethasone, chlorpheniramine - các chất không được phép dùng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng