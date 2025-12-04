Người Phú Quốc ngày ngủ, đêm thức vì mất điện

An Giang22h đêm, đèn vừa bật sáng chị Nguyễn Thảo Nguyên, 33 tuổi, ở phường Dương Đông bật dậy, đeo tạp dề lao vào bếp.

Chị tranh thủ nấu chè, làm nước chấm để sáng 3/12 kịp giao cho khách. Xong việc buôn bán, người phụ nữ tiếp tục giặt giũ, cắm cơm cho gia đình.

"Giờ tôi sống theo lịch của 'nhà đèn' chứ không còn theo mặt trời", chị Nguyên nói.

Năm ngày qua, gia đình bốn người của chị chuyển sang chế độ nấu một bữa ăn cả ngày. Họ đi ngủ khi trời chưa tối và thức dậy sinh hoạt lúc nửa đêm, khi điện được nối lại. Hai con nhỏ 5 và tuổi trằn trọc vì nóng, nhịp sinh học đảo lộn khiến cả nhà luôn trong trạng thái thiếu ngủ.

Chị Thảo Nguyên thức xuyên đêm 2/12 để làm hàng kịp giao cho khách. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Nguyên đang trong tình cảnh ngày ngủ, đêm thức giống nhiều người dân Phú Quốc từ hôm 29/11. Sự cố tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc khiến 30.000 hộ dân mất điện. Dù một phần nguồn điện thiếu hụt đã được bổ sung nhưng không đủ, khiến ngành điện phải cắt luân phiên, cuộc sống người dân đảo lộn.

Tại xã Dương Tơ, chị Hoàng Dung, 38 tuổi, cũng thường bắt đầu "ngày mới" lúc 2h sáng. Vợ chồng chị tranh thủ đêm có điện để sạc quạt, pin dự phòng, bơm đầy bồn nước và giặt quần áo. "Không biết khi nào điện lại cắt nên gia đình phải tranh thủ từng phút, bất cứ khi nào có điện", chị chia sẻ.

Với những gia đình có con nhỏ như chị Thu Thảo, 30 tuổi, ở xã Gành Dầu, sự cố khiến việc chăm sóc trẻ sơ sinh thêm chật vật. Đợt mất điện đầu tiên hôm 29/11 kéo dài hơn 32 tiếng khiến tủ lạnh không còn khả năng bảo quản, toàn bộ thực phẩm hư hỏng.

Nhưng ám ảnh nhất là những đêm nhiệt độ vẫn cao nhưng quạt không quay. Người mẹ trẻ vừa bế con trai 3 tháng tuổi, vừa quạt tay liên tục đến rã rời. "Nhìn quần áo chất đống, bát đũa đầy bồn không có nước rửa, con thì quấy khóc vì nóng, tôi thực sự stress", chị Thảo kể.

Nhiều người dân chọn giải pháp vào khách sạn có máy phát riêng thuê phòng ngủ bù, hoặc mang quần áo đến công ty, nhà người quen ở khu vực có điện để giặt nhờ.

Người dân trong xóm chị Dung ra hiên nhà hóng gió, trò chuyện, tối 30/11. Ảnh nhân vật cung cấp

Tại khu phố 10, anh Nguyễn Quang Thiều phải kết thúc mọi sinh hoạt cá nhân trước 18h để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Là người phụ trách dựng phim, công việc của anh gần như "đóng băng" khi máy tính không có điện để hoạt động. Để duy trì liên lạc, anh phải chạy xe sang khu vực khác sạc nhờ điện thoại hoặc lên cơ quan từ nửa đêm, thức đến sáng hôm sau tranh thủ vài tiếng có điện xử lý hồ sơ.

Sự cố kéo dài khiến thị trường thiết bị tích điện tại đảo ngọc "sốt" giá. Anh Nguyễn Văn Thuần (35 tuổi), chủ cửa hàng thiết bị điện cho biết lượng khách hỏi mua máy phát, sạc dự phòng tăng đột biến. Riêng ngày 2/12, anh bán được gần 40 máy phát điện các loại, bằng doanh số vài tháng trước cộng lại.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), sự cố cáp ngầm lần này khá phức tạp. Đơn vị đã huy động 12 máy phát với tổng công suất 2,3 MW, đồng thời cấp điện bổ sung từ trạm Nam Phú Quốc. Dự kiến cần khoảng một tháng để khôi phục hoàn toàn lưới điện.

Hiện tại, khi đã có lịch cắt điện cụ thể, người dân như chị Thảo Nguyên bắt đầu học cách thích nghi. "Biết trước giờ có điện, tôi chủ động sắp xếp việc nhà và đơn hàng. Dù vất vả, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn", chị nói.

Ngọc Ngân - Phạm Nga