Người phụ nữ yêu âm nhạc tìm tri kỷ

Em 36 tuổi, sinh ra tại TP HCM, lớn lên ở một thành phố hoa lệ và cũng trải qua nhiều sóng gió, khó khăn.

Là một người có học vấn đầy đủ, công việc đến nay tạm ổn, em đi dạy, chiều về với gia đình gồm cha mẹ, các cháu và con gái yêu, vì em đã qua một lần đổ vỡ. Mọi thứ là quá khứ, em sẽ không nhắc tới, nhất là người cũ đã sớm có gia đình riêng và con gái riêng. Đối với em, quên quá khứ là một điều thành công và quan trọng hơn là hiện tại mình có thể báo hiếu cha mẹ đầy đủ hơn.

Em đang viết bài và nghe nhạc Lyphard Melodie. Từ nhỏ, em rất thích đàn nhưng chỉ học organ, lại không học sâu. Trước buổi học đầu tiên, em đã tự tìm hiểu các nốt trên cây đàn; dù trước đó đã tập đánh nhưng không có bài bản. Piano thì em tự học được trên cây organ vài khúc bài em thích như Für Elise, Canon (thực ra em thích nhiều bài nhưng chỉ tự học được những bài đó thôi - cười). Bây giờ em vẫn còn đam mê nhưng việc học có vẻ khó nên em muốn tìm một người có thể đánh đàn cho em nghe, như vậy có quá đáng không ạ.

Bên cạnh đó, em cũng biết hát và được mọi người khen. Nếu có người hướng dẫn thì quá tốt, vì nhà không chú trọng ca hát nên em cũng không theo, chỉ lâu lâu hát trong đám cưới người quen và hát app thôi.

Nói về anh, vì biết mình thế nào và định kiến xã hội khó tránh, em không mong tìm một người "tân" đâu. Em chỉ tìm một người sẵn sàng cho một mối quan hệ, biết tôn trọng, thấu hiểu, quan tâm, có công việc ổn định và hiểu được hạnh phúc là gì. Một người mà nếu đã sống ở Sài Gòn từ bé càng tốt, vì mình có thể trò chuyện nhiều hơn; một người không vội vàng và tốt nhất là có thể đánh đàn cho em nghe nhé, em có thể ngồi nghe thật lâu.

Về nữ chính, em có thể nấu ăn, dọn dẹp. Điều đó là vì nhà em rất ít khi ăn ngoài nên em thừa hưởng đức tính này từ mẹ.

Còn gì nữa nhỉ, thôi thì chờ thư và em sẽ hồi đáp lá thư của anh nhé.

