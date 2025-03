Người phụ nữ xinh xắn, điềm đạm, chín chắn

Mình được mọi người nhận xét là điềm đạm, chín chắn, hướng nội, giao tiếp tốt với những người xung quanh.

Mình đã suy nghĩ rất lâu rồi, hôm nay mới dám gửi bài, một phần vì dạo gần đây có nhiều bài viết truyền động lực từ những người đã tìm một nửa của mình. Sở dĩ mình đã suy nghĩ rất lâu mới viết bài vì có những thứ mìnhđ ắn đo là có nên nói ra không. Dự rằng đây sẽ là một bài khá dài vì mình sẽ nói rõ tất cả những gì mình có, mình mong muốn, với hy vọng tìm được một người bạn đồng hành phù hợp. Mong độc giả sẽ kiên nhẫn đọc hết bài của mình.

Mình 35 tuổi rồi, độ tuổi không còn trẻ nữa, quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, đang sống và làm việc tại TP HCM, định hướng định cư ở Sài Gòn. Mình tốt nghiệp đại học, có thể nói tốt hai ngoại ngữ. Hiện tại mình làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá, công việc ổn định, tự chủ kinh tế. Về ngoại hình, mình có ngoại hình khá, được khen xinh. Về gia đình, mình sinh ra trong một gia đình cơ bản, đông anh em và đều đã lập gia đình ổn định, cha mẹ có thu nhập, có lương hưu, tự chủ kinh tế. Về tính cách, mình được mọi người nhận xét là điềm đạm, chín chắn, hướng nội, tuy nhiên mình không quá trầm, giao tiếp tốt với những người xung quanh.

Về nữ công gia chánh, mình không phải là người quá đảm đang tháo vát, không thể làm mâm cao cỗ đầy nhưng có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ vì mình vốn luôn xa nhà từ khi còn đi học, luôn phải tự lo cho bản thân. Về tình trạng hôn nhân, mình từng ly hôn cách đây gần 3 năm, chưa có con, hoàn toàn độc thân từ lúc ly hôn tới bây giờ, không có mối quan hệ mập mờ nào cả. Khi mới ly hôn, mình khá sốc và tự thu mình, mất một thời gian để chữa lành. Sau khi ổn định lại, mình đi học thêm, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, một phần vì muốn tập trung cho mình, một phần vì từng đổ vỡ nên như con con chim sợ cành cong, thận trọng và đề phòng, một phần vì tự ti về khiếm khuyết của bản thân (điều mình sắp nói tới).

Tới nay đã gần ba năm mình mới mở lòng lại, bởi không muốn một mình mãi, ai rồi cũng cần một bờ vai. Chắc mọi người sẽ thắc mắc mọi thứ mình khá ổn, tại sao lại ly hôn. Mình ly hôn vì bất đồng quan điểm sống, lỗi do chúng mình đã không tìm hiểu kỹ trước khi cưới. Lâu dần mọi thứ dồn lại, mình và chồng cũ đã không còn có tiếng nói chung và quyết định chia tay trong hòa bình. Thêm một lý do nữa mình sắp nói ra sau đây. Bản thân luôn cảm thấy mình may mắn vì những thứ mình có, tuy không phải xuất sắc nhưng khá ổn, có một thứ nó gần như khiến mình không có hạnh phúc trong hôn nhân, đó là mình gần như không có nhu cầu và không cảm nhận được gì trong chuyện chăn gối.

Mình thật sự rất khổ tâm, tự ti. Chắc mọi người cũng hiểu chuyện đó đối với hôn nhân quan trọng như thế nào. Mình không biết ở ngoài kia có ai phù hợp với mình không, nhưng mình vẫn muốn thử một lần viết bài, ít nhất mình cũng đã cố gắng vượt qua tự ti để nói rõ khiếm khuyết của mình. Mọi người đọc phần giới thiệu của mình có thấy như một chiếc CV không? Nhưng mình viết ra những điều này không phải mục đích ứng tuyển, đây là những gì mình có và thiếu sót (tất nhiên là bản thân mình không hoàn hảo, vẫn còn những thiếu sót khác nữa). Mình chỉ muốn thành thật ngay từ đầu để không làm mất thời gian của cả hai, cũng như tìm một người phù hợp với bản thân về hoàn cảnh cũng như quan điểm.

Mình mong tìm được một người bằng hoặc hơn 10 tuổi đổ lại, cùng quê quê ở Sài Gòn cũng được, hoặc các tỉnh lân cận Sài Gòn để tiện đi lại giữa nơi làm việc và cha mẹ đôi bên. Mong anh có công việc ổn định, là một người tử tế, không gia trưởng, thành thật, chín chắn, coi trọng gia đình, đối xử tốt với ba mẹ hai bên. Mong anh yêu thương và hiểu cho khiếm khuyết của mình, không bắt mình làm những thứ mình không thể. Mình cũng mong có thể sinh một hai con. Tuy mình không có nhiều nhu cầu chuyện đó nhưng sức khoẻ sinh sản hoàn toàn bình thường (mình đã đi khám). Mình mong có một mối quan hệ yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bài của mình. Mình sẽ đợi thư với tâm thế bình thản và trân trọng nhất. Hy vọng đâu đó ngoài kia có một người dành cho mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ